EXPEDITION N in Konstanz: Was die Welt in Schwung hält

Die Sonne ist Grundlage für das Leben auf unserer Erde. Auch für die Energie der Zukunft spielt sie eine große Rolle. Doch wie funktioniert die Erzeugung von Strom durch Solarkraft genau? Wie viele Haushalte können wir heute schon mit Sonnenenergie versorgen? Und wo kommt der Strom her, wenn die Sonne mal nicht scheint? Die Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg gibt den Schülerinnen und Schüler der Zeppelin-Gewerbeschule Antworten auf diese und weitere Fragen rund um die Themen Energiewende und Nachhaltigkeit. Das Expeditionsmobil der Baden-Württemberg Stiftung ist von Donnerstag, 19. April, bis Freitag, 20. April 2018, in Konstanz zu Gast.



Am Donnerstag und Freitag können alle Interessierten das Expeditionsmobil in den Pausen von 9.15 bis 9.40 Uhr und von 11.10 bis 11.20 Uhr auf eigene Faust erkunden. Am Donnerstag informiert ein Vortrag von 8.15 bis 9.15 Uhr in der Aula über das Thema „Nachhaltigkeit – Was ist das eigentlich?“. Geführte Ausstellungsrundgänge und das Experiment „Strom aus Hefe und Traubenzucker“ sowie das „Nachhaltigkeitskino“ für angemeldete Schülergruppen ergänzen das Programm der Expedition N an der Zeppelin-Gewerbeschule. Das Expeditionsmobil ist auf dem Schulparkplatz vor dem Gebäude B in der Pestalozzistr. 2 zu finden.



Nachhaltigkeit und Energiewende auf 100 Quadratmetern



Was über 27.000 Windkraftanlagen, über drei Millionen Solaranlagen und über 9.000 Biogasanlagen in Deutschland zur Energiewende beitragen, lässt sich im Expeditionsmobil der Expedition N auf 100 Quadratmetern Ausstellungs-, Vortrags- und Experimentierfläche entdecken. Die multimediale und interaktive Ausstellung im Erdgeschoss des Expeditionsmobils mit über zwanzig Exponaten ist thematisch gegliedert: Die Besucherinnen und Besucher können die physikalischen Grundlagen unserer Energie entdecken, sich über die Ziele und Herausforderungen der Energiewende in Deutschland informieren und herausfinden, wie jede und jeder nachhaltiger leben kann. Aha-Erlebnisse und Denkanstöße stehen im Vordergrund: Am Knallgasexponat kann man es nicht nur krachen lassen – es lässt sich auch viel über Elektrolyse oder das Funktionsprinzip einer Brennstoffzelle lernen. Das interaktive Modellhaus zeigt, wo sich Strom im Haushalt einsparen lässt. Auf Knopfdruck und mit Hörtexten finden die Besucher beim Exponat „Hotspots des Klimawandels“ heraus, wo auf der Erde der Klimawandel bereits jetzt Spuren hinterlässt. Das Exponat Agenda 2030 informiert anschaulich über die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Dass auch Platz für kritische Fragen ist, zeigt das Klappen-Exponat „Rücken- oder Gegenwind“, das mit ausgewählten Fragen und Antworten zur Windkraft zum Diskutieren anregt.



Fairer Handel für Uganda



Die Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz engagiert sich mit Fair Trade schon lange für mehr Nachhaltigkeit in der Welt. Seit 2009 bieten Schülerinnen und Schüler in den Pausen regelmäßig fair gehandelte Waren wie Kaffeebohnen, Geldbeutel oder getrocknete Mangos zum Kauf an. Da der Reinerlös an eine Partnerschule in Uganda geht, werden noch weitere Aktionen durchgeführt, um noch mehr Geld zu sammeln. Zum Beispiel werden manchmal frischer fair gehandelter Kaffee und selbst gebackener Kuchen angeboten. Mit den Fair-Trade-Aktionen sollen die Schülerinnen und Schüler auf die Probleme ungerechter Handelsbeziehungen aufmerksam gemacht werden. Mit dem Besuch der Expedition N will das Kollegium die Jugendlichen auch an die anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit und insbesondere an den Klimaschutz heranführen.



Expedition N: Ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung



Die Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg ist ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung. Ziel der europaweit einmaligen mobilen Informations- und Bildungsinitiative ist es, den Nachhaltigkeitsgedanken im Alltag zu verankern und einen Dialog anzuregen – zwischen den Generationen sowie Öffentlichkeit, Politik, Unternehmen und Wissenschaft. Das Expeditionsmobil, ein zweistöckiges Ausstellungsfahrzeug, tourt seit Herbst 2010 durch Baden-Württemberg. Neben einer interaktiven Multimedia-Ausstellung bietet die Expedition N viele zielgruppenspezifische Veranstaltungen wie Vorträge, Diskussionsrunden und Praktika. Die zweite Phase der Informations- und Bildungsinitiative steht seit Oktober 2013 ganz im Zeichen der Energiewende.



Prädikat wertvoll



Das didaktische Konzept der Expedition N ist von unabhängiger Stelle anerkannt und mehrfach ausgezeichnet worden. Die Initiative wurde 2011, 2012 und 2013 vom Rat für Nachhaltige Entwicklung mit dem Qualitätssiegel „Werkstatt N“ und 2011 von der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ als „Ausgewählter Ort“ ausgezeichnet. Weitere Informationen unter www.expeditionN.de.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.





