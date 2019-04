Pressemitteilung BoxID: 748212 (Baden Racing GmbH)

BADEN RACING: Vorbereitungen auf das FRÜHJAHRSMEETING laufen auf Hochtouren

In gut sechs Wochen ist es soweit: Die Rennsaison 2019 auf der Galopprennbahn Baden-Baden · Iffezheim beginnt mit dem FRÜHJAHRSMEETING vom 30. Mai bis 2. Juni. 30 Rennen sind ausgeschrieben, darunter sportliche Hochkaräter wie vier Gruppe- und zwei Listenrennen. „Wir bieten sportliche Spitzenleistungen, gepaart mit einem tollen Unterhaltungsprogramm an allen Renntagen“, sagt die Geschäftsführerin Jutta Hofmeister vom Rennveranstalter Baden Racing. „Mit unseren Vorbereitungen biegen wir langsam in die Zielgerade ein.“



Theater auf der Rennbahn



Das FRÜHJAHRS-MEETING beginnt am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt). Der Renntag steht ganz im Zeichen der Familie, mit dem Maskottchen-Rennen und dem Kinderfest ist für Unterhaltung gesorgt. Ein besonderes Highlight ist das Theaterstück „Ein König zu viel“ der Jungen Badischen Landesbühne Bruchsal, die im Rahmen der baden-württembergischen Theatertage in Baden-Baden ein Gastspiel auf der Rennbahn geben. Hauptrennen des Tages sind die Gruppe II – Prüfung BADENER MEILE POWERED BY GELDERMANN PRIVATSEKTKELLEREI sowie der Preis der Baden-Badener Hotellerie & Gastronomie, ein Listenrennen für Stuten.



Badener Gemeinde Derby



Der Samstag, 1. Juni, steht im Zeichen der Landkreise und Gemeinde, die sich auf der Rennbahn präsentieren und im Badener Gemeinde-Derby gegeneinander antreten. Sportlich ragen der PREIS DER ANNETTE HELLWIG STIFTUNG – SILBERNE PEITSCHE (Gr. III) und das KRONIMUS DIANA TRIAL, ein Listenrennen für dreijährige Stuten, heraus.



Charity-Aktion im Hauptrennen



Höhepunkt des Meetings ist der GROSSE PREIS DER BADISCHEN WIRTSCHAFT (Gruppe II) als Teil der German Racing Champions League. Das Rennen findet in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region zu Gunsten der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ statt. Das gespendete Geld - im Vorjahr kamen 30.000 Euro zusammen - wird im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland eingesetzt. Weiteres Highlight am Finaltag ist das DERBY TRIAL (Gr. III), das als wichtige Vorprüfung für das wichtigste deutsche Rennen - das 150. Deutsches Derby in Hamburg - gilt.



Championatsehrung im Spielcasino



Am rennfreien Freitag, 31. Mai, findet in Iffezheim die Frühjahrsauktion der BBAG statt und am Abend werden im Spielcasino Baden-Baden die Aktiven-Champions und der „Galopper des Jahres“ 2018 geehrt.

