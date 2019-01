Skopje - Neue Wizz Air Strecke ab Karlsruhe

14.01.19

Fliegen Sie mit Wizz Air neu ab Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) nach Skopje (SKP), der Hauptstadt Mazedoniens



Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air, die bereits Belgrad und Tuszla ab dem FKB bedient, wird ab 19. März 2019 neu zweimal wöchentlich Nonstop-Flüge zwischen ihrer Basis in Skopje (SKP) und dem Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) anbieten. Zum Einsatz kommen Maschinen der Typen Airbus A320 und A321 mit 180 bzw. 230 Sitzplätzen.



Buchbar sind die Flüge ab sofort unter www.wizzair.com. Der aktuelle Einstiegspreis beträgt ab 22,49 Euro für die einfache Strecke.



Baden-Airpark Geschäftsführer Manfred Jung freut sich besonders, "dass wir gleich zu Beginn des neuen Jahres mit den neuen Flügen nach Skopje unser Angebot an Zielen in den osteuropäischen Raum erweitern können."

(lifePR) (