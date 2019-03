Sibiu / Hermannstadt - Weitere neue Wizz Air Strecke ab Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) ab sofort buchbar

12.03.19

Fliegen Sie mit Wizz Air neu ab dem 17. Juni 2019 ab Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) nach Sibiu / Hermannstadt (SBZ) in Rumänien



Eine weitere neue Wizz Air Strecke bereichert den FKB und die Region im Sommerflugplan 2019:



Ab dem 17. Juni 2019 wird Wizz Air neu zweimal wöchentlich (montags und freitags) Nonstop-Flüge zwischen Sibiu / Hermannstadt (SBZ) und dem Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) anbieten.

Buchbar sind die Flüge ab sofort unter www.wizzair.com zum aktuellen Einstiegspreis ab 49,99 € für die einfache Strecke.



Das rumänische Sibiu / Hermannstadt liegt in Siebenbürgen, in der geografischen Mitte Rumäniens. Die Stadt ist für die germanische Architektur in ihrer Altstadt bekannt, ein Erbe der sächsischen Siedler aus dem 12. Jahrhundert. Um die Stadt herum befinden sich Überreste von mittelalterlichen Mauern und Türmen, darunter der Ratturm aus dem 13. Jahrhundert. Der in der Oberstadt gelegene Brukenthal-Palais beherbergt heute das Brukenthal-Museum mit europäischen Gemälden.

(lifePR) (