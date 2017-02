Ryanair startet neue Winterverbindung für 2017/2018 von Karlsruhe/Baden-Baden nach Lissabon

Ryanair, Europas beliebteste Fluglinie, hat heute den Start einer neuen Strecke von Karlsruhe/Baden-Baden nach Lissabon verkündet. Die Strecke wird zweimal wöchentlich bedient und im Oktober im Rahmen des Winterflugplans 2017/2018 für Karlsruhe/Baden-Baden eingeführt, welcher in Kürze verkündet wird.



Um den Start der neuen Route ab Karlsruhe/Baden-Baden nach Lissabon zu feiern, hat Ryanair Flüge im europäischen Streckennetz ab 9,99 Euro für Reisen im Februar und März 2017 freigegeben. Diese günstigen Flüge können bis Donnerstag, den 23. Februar 2017, um Mitternacht (24:00) auf der Ryanair.com-Website gebucht werden.



Tim Howe Schröder, Head of Corporate Sales & Senior Marketing Manager von Ryanair:



„Ryanair freut sich, diese neue Strecke von Karlsruhe/Baden-Baden nach Lissabon bekannt geben zu können. Die neue Strecke wird im Oktober im Rahmen des Winterflugplans 2017/2018 für Karlsruhe/Baden-Baden eingeführt, zweimal wöchentlich bedient und ist in Kürze buchbar.



Ryanair-Kunden in Deutschland können sich über noch niedrigere Preise freuen, wenn sie frühzeitig für den Sommer- und Winterurlaub buchen. Es hat noch nie einen besseren Zeitpunkt gegeben, einen günstigen Flug mit Ryanair von und nach Karlsruhe/Baden-Baden zu buchen.



Um die neue Strecke von Karlsruhe/Baden-Baden nach Lissabon zu feiern, bietet Ryanair Flüge im europäischen Streckennetz ab 9,99 Euro für Reisen im Februar und März 2017 an. Die Tickets können bis Donnerstag, den 23. Februar 2017 um Mitternacht gebucht werden. Da die Flüge zu diesem großartigen Preis sicherlich bald ausverkauft sein werden, sollten Kunden schnell auf der Ryanair.com-Website ihren Flug buchen.“



Über Ryanair:



Ryanair, Europas beliebteste Low Cost Airline, bedient derzeit täglich über 1.800 Strecken in 33 Ländern und fliegt dabei über 200 verschiedene Flughäfen an. Der Preiswertanbieter verfügt aktuell über 85 europäische Basen und unterhält eine Flotte von über 360 Boeing 737-800, weitere 300 Boeing 737-Maschinen sind bestellt. Dies wird Ryanair ermöglichen, die Preise weiter zu senken und statt 119 Millionen Passagieren in diesem Jahr, mehr als 200 Millionen Passagiere pro Jahr bis 2024 zu transportieren. Ryanair beschäftigt derzeit über 12.000 kompetente Mitarbeiter, die Ryanair zur pünktlichsten Airline Europas machen und kann einen makellosen Sicherheitsrekord von 31 Jahren vorweisen.

