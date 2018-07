In der Hochsaison und trotz Hitzeperiode erbringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am FKB Höchstleistungen

Seit Wochen sorgen die aktuellen Temperaturen von über 30 Grad für volle Freibäder und Biergärten. Die Passagiere am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) freuen sich auf ihren Start in den Sommerurlaub und die daheimgebliebenen Sonnenhungrigen beobachten die Wetterprognose für die nächsten Tage, nach der die Hitzeperiode weiter andauern wird. Doch wie gehen die Beschäftigten am FKB mit den hohen Temperaturen um?







Bei anhaltender Hitze und gleißender Sonne leisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am FKB Schwerstarbeit für einen reibungslosen Flugbetrieb. Besonders herausfordernd ist die Hitze bei den ohnehin körperlich anstrengenden Arbeiten auf dem Vorfeld, wie zum Beispiel beim Be- und Entladen der Flugzeuge. An Spitzentagen werden, übrigens per Hand, rund 7.000 Gepäckstücke von den zuständigen Mitarbeitern der Bodenverkehrsdienste verladen. Bei einem Durchschnittsgewicht von 13 Kilogramm pro Gepäckstück, werden allein im Passagierflugbereich rund 91 Tonnen Gepäck bewegt. Hinzu kommen an Werktagen zwischen acht und neun Tonnen Fracht, so dass insgesamt täglich bis zu 100 Tonnen zu verladen sind.







Auf dem Vorfeld gibt es kaum Schatten und da der Betonboden die Wärme reflektiert, werden Tageshöchsttemperaturen von bis zu 60 Grad gemessen. Zudem müssen alle, bei der Flugzeugabfertigung involvierten Mitarbeiter, also beispielsweise auch die Beschäftigten der Flughafenfeuerwehr und der Operations, Sicherheitskleidung wie lange Hosen, Handschuhe und festes Schuhwerk tragen, was das persönliche Wärmeempfinden zusätzlich verstärkt.



Damit die Mitarbeiter bei diesen schweißtreibenden Arbeiten genügend trinken, stellt die Baden-Airpark GmbH das ganze Jahr über in allen Abteilungen kostenfrei Getränke, wie Mineralwasser und Eistee oder auch Kaffee und Tee zur Verfügung. Für die Pausen stehen klimatisierte Sozialräume in unmittelbarer Nähe des Vorfelds zur Verfügung. Während der Hitzeperioden erfreuen sich auch die extra aufgestellten Eistruhen, an denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedienen können, großer Beliebtheit.

