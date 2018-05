B3 2019: Auf der Suche nach der Wirklichkeit

Die B3 Biennale des bewegten Bildes findet 2019 vom 26. November bis 1. Dezember statt. Darauf verständigten sich jetzt Veranstalter, Träger und Förderer des internationalen Bewegtbildfestivals. Die vierte Ausgabe der B3 steht dann unter dem künstlerischen Leitthema „REALITIES“.



„Die neuen Technologien verändern unseren Blick auf die Wirklichkeit, schaffen sogar neue Realitäten“, sagt Prof. Bernd Kracke, Präsident der Hochschule für Gestaltung Offenbach und Künstlerischer Leiter der B3. „Wie spiegelt sich das im Bewegtbildbereich wieder, welche Auswirkungen hat das z.B. auf Schaffensprozesse, Medienstrukturen und ökonomische wie künstlerische Rahmenbedingungen… Diesen und anderen elementaren Fragen stellt sich das B3 Programm im nächsten Jahr.“



Im Spätherbst 2019 werden Medienschaffende, Wissenschaftler und Künstler aus dem In- und Ausland den Ist-Zustand und die Zukunft der Bewegtbildbranchen präsentieren und diskutieren. Die Biennale setzt dabei auf ihren bewährten Mix aus den Bestandteilen B3 Festival, B3 Parcours und B3 Campus/Markt und bildet hier Themen und Werke aller Bewegtbildbranchen und ihrer crossmedialen Schnittstellen ab. Bezugnehmend auf das Leitthema rücken neben den Kategorien Film, TV, Kunst und Games Bereiche wie Virtual Reality oder Artificial Intelligence weiter in den Fokus der Veranstaltung.



Mit der Terminankündigung setzten die Veranstalter auch den Startschuss für umfangreiche internationale Marketingaktivitäten. So sinddie B3-Macher in den nächsten Wochen u.a. auf den internationalen Filmfestspielen in Cannes sowie auf weiteren internationalen Festivals und Messen aktiv, um die Programmplanung zu konkretisieren sowie Künstler, Sprecher und interessante Projekte für die B3 2019 zu gewinnen.



B3 Biennale des bewegten Bildes (Moving Image Biennial)

Seit 2013 bestimmt die B3 Biennale des bewegten Bildes den genre- und länderübergreifenden Diskurs, geht es um neue Trends und Entwicklungen der visuellen Kommunikation. Sie ist eine zentrale europäische Plattform für Kreativität, interkulturellen Austausch und kunstpolitischen Diskurs. Nationale und internationale Künstler und Medienschaffende melden sich in den Themenfeldern Kino, TV, Games, Kunst, Design, Kommunikation, Internet und Immersion zur Zukunft des Geschichtenerzählens im digitalen Zeitalter zu Wort. Seit 2013 haben Kunst und Themen der B3 420.000 Menschen im In- und Ausland begeistert. Veranstalter der B3 Biennale des bewegten Bildes ist die Hochschule für Gestaltung Offenbach (HfG), Träger der B3 ist das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK), Medienpartner ist ARTE.

