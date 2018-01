Black Jack und Florentz + Partner werden "Münchner Firmenchampions 2018"

Beste Stimmung, gute Laune und verdiente Sieger beim achten INDOOR B2SOCCER München - Während für das Team "Florentz und Partner" die Titelverteidigung am Nachmittag glückte, gab es am Vormittag einen neuen Champion. Das Team "Black Jack" sicherte sich hier den Titel für das beste Firmenfußballteam.



Am Samstag, 27. Januar war die SportScheck Allwetteranlage in Unterföhring Schauplatz der achten Auflage des INDOOR B2SOCCER München. Wie im Vorjahr wurde auch 2018 am Turniertag bei zwei identischen Turnieren um den Titel gespielt. Insgesamt 40 Mannschaften, aufgeteilt auf Vormittag und Nachmittag, traten fernab ihres Arbeitsplatzes an, um einen unvergesslichen Fußballtag mit Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitern und Kunden zu verbringen. Nach jeweils knapp 70 packenden Begegnungen und vielen, vielen Toren, standen die beiden besten Münchener Firmenteams 2018 fest - "Black Jack" vom Unternehmen Norbert Andrasi und "Florentz + Partner" von der Florentz und Partner GbR sicherten sich die Titel. Dabei setzte sich der Vormittagssieger "Black Jack" im Finale erst im Elfmeterschießen gegen den Titelverteidiger "Lucky7" vom Taxiunternehmen Khorasani mit 5:4 durch und "Florentz + Partner" siegte im zweiten Finale des Tages gegen das Team der Hofpfisterei mit 5:3.



Als beste Firmenmannschaften Münchens haben sich die beiden Sieger nun Dank einer kostenlosen Wildcard direkt für das große Finale der B2SOCCER Saison 2017/2018 qualifiziert. Darüber hinaus dürfen sie sich über Gutscheine für eine Brauereiführung bei ERDINGER Weißbräu inklusive Weißwurstfrühstück und Bierverkostung freuen. Trotz der Niederlage in den beiden Finals war die Stimmung bei den unterlegenen Teams "Lucky7" und "Hofpfisterei" bei der Siegerehrung wieder bestens, denn für das Erreichen des zweiten Podiumsplatzes wurde den Firmenkickern Eintrittskarten für ein Heimspiel des EHC Red Bull München überreicht.



Bronze ging an "Abfallwirtschaftsbetrieb München" und "BMW Logistik Kicker"



Auch auf die beiden Drittplatzierten wartete ein attraktiver Preis. Deshalb freuten sich die Firmenmannschaften des Abfallwirtschaftsbetrieb Münchens und der BMW Sportgemeinschaft riesig über ihre Erfolge im kleinen Finale. Dank den Siegen in zwei äußerst torreichen Partien, beim dem sich "Abfallwirtschaftsbetrieb München" deutlich und torreich gegen "CGI" mit 8:1 durchsetzen konnte und die "BMW Logistik Kickers" gegen "Tigra GmbH" bei einer Spielzeit von zehn Minuten mit 7:3 siegten, dürfen sich die beiden "Bronzemedaillen-Gewinner" über Gutscheine für das AirHop München und für den Escape Room "Fox in the Box" freuen. Auch die "Verlierer" des kleinen Finals, waren am Ende Gewinner. Sie durften Eintrittskarten für die Alpenvolleys Unterhaching in Empfang nehmen.



Sie wollen auch Firmenchampion Ihrer Region werden?



Wer beim INDOOR B2SOCCER München nicht dabei sein konnte, hat in der Saison 2017/2018 bei sechs weiteren Events noch die Möglichkeit eine Firmenfußballmannschaft in Deutschland und Österreich zu stellen und somit um die Firmenfußballkrone der jeweiligen Region zu spielen. In Hamburg und Berlin (17.02.18), Rhein-Main (24.02.18) und Salzburg (03.03.18) geht es grenzübergreifend weiter. Zusätzlich zu diesen Terminen finden in Bremen (10.02.18), Wien (24.02.18) und Erding (10.03.18) noch drei weitere Premieren-Turniere an neuen Standorten im deutschsprachigen Raum statt. Einfach Mitarbeiter motivieren, Unternehmen registrieren, Trikot überziehen und die Firmenkrone der jeweiligen Region erspielen.



Anmeldungen sind natürlich aus alle Regionen Deutschlands und Österreichs möglich. Für das Finale der B2SOCCER Saison am 07. Juli 2018 in der Sportschule Oberhaching können sie sich ebenfalls bereits registrieren. Anmeldung und Infos erhalten Sie auf www.b2soccer.de, facebook.com/B2SOCCER, telefonisch unter 089/542770-83 oder per Mail an info@b2soccer.de

B2SOCCER GmbH & Co. KG

Seit 2009 veranstaltet B2SOCCER Firmenfußballturniere. Mittlerweile ist die B2SOCCER Veranstaltungsserie mit fünfzehn Events und über 250 teilnehmenden Unternehmen die größte ihrer Art im deutschsprachigen Raum.



Bestreben von B2SOCCER ist es, die Unternehmen der gesamten Region in entspannter Atmosphäre eines attraktiven Fußballturniers zusammen zu bringen. Ferner ermöglicht B2SOCCER den teilnehmenden Firmen bei diesem gemeinsamen Erlebnis den Teamgeist zu fördern. Doch nicht nur Kollegen, Partner und Lieferanten kann man in ungezwungener Umgebung besser kennenlernen, auch neue Firmenkontakte können unter diesen einmaligen Rahmenbedingungen problemlos geknüpft werden.



Darüber hinaus ist B2SOCCER erster Ansprechpartner für fußballbegeisterte Unternehmen die eigene Firmenincentives rund um die "schönste Nebensache der Welt" initiieren wollen oder ihre Veranstaltungen mit fußballnahen Eventtools aufwerten möchten.

