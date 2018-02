Augsburger Unternehmen spielen um die Firmenfußballkrone

Mehr als ein Dutzend Firmenteams treten am kommenden Samstag in Gersthofen an, um sich den Titel "Firmenfußballkönig der Region" zu sichern. B2SOCCER findet bereits zum vierten Mal in Augsburg statt.



Welches Unternehmen hat die besten Firmenkicker in seinen Reihen? Diese Frage wird am Samstag, 03. Februar 2018 (Anpfiff: 10:00 Uhr) im Boulder & Soccercenter Gersthofen beim INDOOR B2SOCCER Augsburg beantwortet. Bei der vierten Auflage des Firmenfußballturniers messen sich insgesamt 14 Teams miteinander. Das branchenübergreifende Starterfeld darf sich beim Event auf ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Fußballerlebnis freuen.



Unvergesslicher Fußballtag!



B2SOCCER ist mehr als ein einfaches Fußballturnier. Auch abseits des Turnierverlaufs wird einiges geboten sein. Neben dem Powerschuss wird es auch wieder die beliebte Relax Zone geben. Hier lassen sich die müden Firmenkicker-Waden wieder auf Vordermann bringen, um erholt und mit neuen Kräften in die anstehenden Partien zu starten. Für einen reibungslosen Turnierablauf sorgt ein eingespieltes Team von B2SOCCER in enger Kooperation mit dem Bayerischen Fußball-Verband.



Fairplay an erster Stelle!



In der ungezwungenen Atmosphäre eines Fußballturniers lassen sich auch über den normalen Büroalltag hinaus die Kollegen besser kennenlernen. Siege werden gemeinsam bejubelt, spektakuläre Tore gefeiert und nach Niederlagen die gemachten Fehler analysiert. Alles aber umrahmt von Respekt für den Gegner und Fairplay auf dem Platz! Deshalb wird es auch in der Saison 2017/2018 beim INDOOR B2SOCCER Augsburg die B2SOCCER Fairplay Regeln geben, die alle Teams mit der Anmeldung bestätigt haben.



Geniale Gruppenerlebnisse warten auf die vier Besten



Wenn nach gut sechs Stunden Fußball pur das Finale abgepfiffen wird, erwarten die vier Bestplatzierten ganz besondere Preise. So dürfen sich die Sieger über eine Brauereibesichtigung bei der Brauerei Riegele, Eintrittskarten für das Freizeit- und Wellnessbad Titania Neusäß, Rätselspaß für das ganze Team beim Tresorroom Augsburg oder Freikarten für das CinemaxX Augsburg freuen. Zusätzlich bekommen alle Teilnehmer eine Urkunde, ihr offizielles Teamfoto sowie einen kompletten Satz B2SOCCER Shirts vom offiziellen Ausrüster owayo überreicht.



Von Augsburg zum B2SOCCER Finale in der Sportschule Oberhaching



Der Firmenfußball-Champion aus Augsburg erhält darüber hinaus eine Wildcard zum großen Finale der B2SOCCER Saison 2017/2018 in der Sportschule Oberhaching. Am 07. Juli 2018 werden dort rund 40-50 Teams aus ganz Deutschland und Österreich antreten, um sich die Krone des Firmenfußballs aufzusetzen und um den großen Wanderpokal für ein Jahr in die eigene Firmenzentrale zu bringen.

B2SOCCER GmbH & Co. KG

Seit 2009 veranstaltet B2SOCCER Firmenfußballturniere. Mittlerweile ist die B2SOCCER Turnierserie mit fünfzehn Events und über 250 teilnehmenden Unternehmen die größte ihrer Art im deutschsprachigen Raum. Bestreben von B2SOCCER ist es, die Unternehmen der gesamten Region in entspannter Atmosphäre eines attraktiven Fußballturniers zusammen zu bringen. Ferner ermöglicht B2SOCCER den teilnehmenden Firmen bei diesem gemeinsamen Erlebnis den Teamgeist zu fördern. Doch nicht nur Kollegen, Partner und Lieferanten kann man in ungezwungener Umgebung besser kennen lernen, auch neue Firmenkontakte können unter diesen einmaligen Rahmenbedingungen problemlos geknüpft werden.



Darüber hinaus ist B2SOCCER erster Ansprechpartner für fußballbegeisterte Unternehmen die eigene Firmenincentives rund um die "schönste Nebensache der Welt" initiieren wollen oder ihre Veranstaltungen mit fußballnahen Eventtools aufwerten möchten.

