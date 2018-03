Digitale Lösungen bei Medtech Start-ups im Trend

Zehn Start-ups aus Deutschland haben auf dem Medtech Pitch Day des High-Tech Gründerfonds (HTGF) am 31. Januar in München ihre Technologien und Geschäftsideen vorgestellt. Im Trend liegen digitale Lösungen. Präsentiert wurden unter anderem Sensoren und Wearables zur Messung von Vitalparametern im Ohr (Cosinuss), Apps zum Diabetesmanagement (Emperra) und für eine der Bewegung folgenden Rollstuhlsteuerung (Glasschair), eine Plattform zur Digitalisierung von Krankenhaus- und Versorgungsprozessen (z. B. Ayoda & MicroDimensions) und der 3D-Druck von patientenindividuellen Medizinprodukten (Kumovis). Nach einer Kurzpräsentation von acht Minuten hatte jedes Unternehmen Gelegenheit, noch kurz über den Stand der Entwicklung zu diskutieren. Alle Start-ups befinden sich in der Gründungsphase bzw. in Serie A.



Anwesend waren 20 Investoren aus Medtech-Unternehmen bzw. Venture Kapital-Geber. Am Vormittag des Pitch Days hatten die Jungunternehmer die Gelegenheit, sich in einem Workshop über die Europäische Medizinprodukteverordnung und Nutzenbewertung nach Paragraph 137 h SGBV zu informieren.



Der Medtech Pitch Day wurde ausgerichtet von der B. Braun-Stiftung, dem HTGF und dem paneuropäischen Venture Capital-Unternehmen Wellington Partners.









B. Braun-Stiftung

Die B. Braun-Stiftung fördert gemäß ihres Stiftungszweckes besonders die Medizintechnik und möchte das Unternehmertum auf diesem Gebiet stärken. In dem Zusammenhang begrüßt der Geschäftsführer der B. Braun- Stiftung, Prof. Dr. Alexander Schachtrupp, die Arbeit des HTGF und seine Angebote für Start-ups. In der Medizintechnik sei die Wertschöpfungskette von der Idee bis zum fertigen Produkt sehr lang. "Neues Knowhow kann auf diese Weise in Unternehmen gelangen." Die Stiftung fördert auch Forschungsvorhaben junger Wissenschaftler mit kleineren Projekten.



Der HTGF sieht sich als Frühphaseninvestor von deutschen Startup- Unternehmen. Er finanziert innovative, zukunftsorientierte neue Technologien unterschiedlichster Branchen und bringt Investoren und Jungunternehmer zusammen. Seit 2005 hat er über 400 Unternehmen aus der High-Tech Branche auf den Weg gebracht.

