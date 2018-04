Bessere Karrierechancen mit Mentoringprogramm der B. Braun-Stiftung

Die B. Braun-Stiftung veranstaltet in diesem Jahr wieder ihr berufsbegleitendes Mentoringprogramm. Es richtet sich an Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit Führungsambitionen. Bewerben können sich Fachkräfte bis etwa 35 Jahre mit einer Ausbildung in Medizin, Pflege, Pharmazie, Wirtschaft und Recht. Die Bewerber können in der Krankenversorgung, Sozialversicherung, Gesundheitspolitik, aber auch im Journalismus, Management, der Wissenschaft oder Industrie tätig sein.



Berufsbegleitend besuchen die Teilnehmer des Programms sieben Qualifizierungsseminare und profitieren von dem Wissensschatz ihrer Mentoren, einer erfahrenen Führungsperson aus der Gesundheitswirtschaft, die aus einem anderen Berufsfeld als der jeweilige Mentee kommt. Im Fokus der Fortbildung steht auch die Zusammenarbeit in interprofessionellen Teams. Gruppenarbeiten und Vorträge namhafter Referenten aus Pflege, Ärzteschaft und Management runden die Seminarreihe ab.



Die Kooperation mit der Careum Stiftung in der Schweiz ermöglicht den Teilnehmern, das Certificate of Advanced Studies (CAS) Management in der Gesundheitswirtschaft zu erwerben.



Die Seminare finden jeweils an einem Wochenende zwischen September 2018 bis Mai 2017 statt. Zum Abschluss ist eine Studienfahrt nach Schweden geplant. Die Teilnahme an der Seminarreihe ist kostenfrei, Reise- und Übernachtungskosten

müssen selbst getragen werden.



Interessierte können sich noch bis zum 30. April bewerben.



Anmeldung unter:

https://www.bbraun-stiftung.de/de/programme/mentoringprogramm.html

B. Braun-Stiftung

Die B. Braun-Stiftung mit Sitz in Melsungen sieht sich als Förderin der Medizin und des Gesundheitswesens mit nordhessischer Tradition. Sie wurde vor mehr als 50 Jahren von den damaligen Vorständen der B. Braun Melsungen AG, den Brüdern Otto und Dr. Bernd Braun, gegründet, um Krankenpflegepersonal und junge Ärzte in ihrer fachlichen Weiterbildung zu fördern. Auch heute unterstützt die Unternehmerfamilie die langfristige Entwicklung der Stiftung. Die B. Braun-Stiftung ist unabhängig und fördert Stipendien, Forschung und Veranstaltungen in der Gesundheitsversorgung.

