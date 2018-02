Happy Valentine 2018

Frauen lieben Blumen. Männer auch! Sie können es vielleicht nur nicht so ausdrücken. Deshalb ist der 14. Februar die perfekte Gelegenheit für die ganz große blumige Offensive in allen Herzensangelegenheiten. Frauen wünschen sich Blumen als Zeichen der Liebe und Leidenschaft. Männer schenken Blumen, weil Blumen gefühlvoll und romantisch das ausdrücken, was nicht Jedem so leicht über die Lippen geht: Ich liebe Dich! Ich bewundere Dich! Ich verehre Dich!



Mit dieser emotionalen Aufladung ist der Valentinstag der richtige Tag für alle Romantiker und Blumen-Fans. Und Floristen wissen diesen Gefühlen und Liebeserklärungen mit einem einzigartigen Blumen-Strauß Ausdruck zu verleihen. Das kann in den Lieblingsfarben der Beschenkten sein, in den bunten Farben des Frühlings oder in Rot-Tönen als Symbol für die Liebe! Im FloristFachgeschäft finden die Kunden egal ob männlich oder weiblich ! handgefertigte Unikate für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel.



Zum Frühlingsanfang gibt es in allen Farben wunderschöne Tulpen, Ranunkeln, Anemonen oder Freesien auch in Rottönen. Floral dekorierte Topfpflanzen und blumige Gestecke liegen ebenfalls im Trend. Besonders am Valentinstag sind zudem gesteckte Arrangements in Herzform gefragt. Deutlicher kann man gar nicht „Ich liebe Dich! „ sagen.



Woher kommt der Valentinstag?



Namenspatron des Valentin-Tages ist der Bischof Valentin von Terni. Er lebte im dritten Jahrhundert nach Christus und soll Verliebte trotz eines Verbots des Kaisers christlich getraut haben. Zudem hat Bischof Valentin der Sage nach den frisch verheirateten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt. Die Legende besagt, dass der heilige Valentin auf Befehl des römischen Kaisers Claudius am 14. Februar hingerichtet wurde. Sein Wirken für die Liebenden ließen ihn zum Namenspatron für den Valentinstag werden, der heute weltweit als Tag der Liebe und Verliebten gefeiert wird.

