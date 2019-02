Axel Springer "International Paid Content Summit" 2019: "Jetzt kommt es darauf an, die Abonnenten auch zu halten"

08.02.19

Über 90 Experten führender internationaler Medienhäuser aus 14 Ländern trafen sich vom 6. bis 7. Februar 2019 auf Einladung von Axel Springer zum sechsten „International Paid Content Summit“ in Berlin. Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung tauschten die Teilnehmer Erfahrungen bei der Implementierung und Weiterentwicklung digitaler Bezahlmodelle aus. Zusätzlich zu Diskussionen über Nutzerakquisition und Kundenbindung standen in diesem Jahr die Anwendung von Daten in den Redaktionen und die Optimierung der redaktionellen Strategien und Arbeitsprozesse im Vordergrund. Neben BILD, WELT, BUSINESS INSIDER sowie Ringier Axel Springer Media und Ringier Axel Springer Polska nahmen Medienmarken wie unter anderem „Aftonbladet“, „Der Spiegel“, „Financial Times“, „Le Monde“, „Süddeutsche Zeitung“, „The Asahi Shimbun“, „The New York Times“, „The Washington Post“ und das „Wall Street Journal“ teil. Mit „Media24“ und „Ynet“ waren erstmals auch Publikationen aus Südafrika und Israel bei der Konferenz vertreten. Zusammen repräsentierten die 34 teilnehmenden Medienmarken rund 10 Millionen der weltweit geschätzten 20 Millionen digitalen Paid Content-Abonnenten im Medienbereich.



„Es gelingt den Medienmarken immer besser, Nutzer für Paid Content zu gewinnen“



Gastgeber Stefan Betzold, Geschäftsführer Axel Springer News Media National Digital: „Es gelingt den internationalen Medienmarken immer besser, Nutzer für Paid Content zu gewinnen. Jetzt kommt es aber darauf an, sie auch zu halten. Die Steigerung des User Engagements wird dabei eine noch zentralere Rolle spielen.“



Beth Diaz, Vice President Audience Development and Analytics bei „The Washington Post“ sieht User Engagement auch als relevantes Thema für 2019: „Es wird wichtig sein, das Abonnentenwachstum weiter zu steigern und die Basis an bereits bestehenden Abonnenten zu halten. Kundenbindung ist für uns ein großer Fokus.“ Anne Pican, Herausgeberin Digital bei „Le Figaro“ ergänzt einen weiteren Erfolgsfaktor für die Etablierung von Paid Content: „In Frankreich gibt es viele kostenlose Nachrichtenquellen, daher müssen wir beweisen, dass wir besseren Journalismus machen und bessere Analysen und Meinungsbeiträge anbieten können.“



„International Paid Content Award“ für „Financial Times“



Mit dem „International Paid Content Award“ wurde in diesem Jahr die „Financial Times“ ausgezeichnet. Die britische Wirtschaftspublikation war eine der ersten Medienmarken in Europa, die ein digitales Abomodell einführte und sehr erfolgreich weiterentwickelte. Mit über 900.000 Abonnenten hat die „Financial Times“ heute das erfolgreichste Abonnementmodell in Europa. Mit dem Award würdigte die Jury die erfolgreiche Strategie der Medienmarke, einzigartige Inhalte mit einer nutzerzentrierten Produktentwicklung, fortschrittlicher Datenanalyse und umfassenden Testmethoden zu kombinieren.



Renée Kaplan, Head of Audience Engagement bei „Financial Times“, über die Relevanz des Paid Content-Angebots: „Bezahlinhalte sind für uns sehr wichtig und werden künftig noch wichtiger werden. Die Erlöse aus unseren Bezahlmodellen machen den größten Teil unserer Einnahmen aus, und dieser Anteil wächst jedes Jahr.“



Teilnehmende Medienmarken des „International Paid Content Summit“ 2019:



Aftenposten (Norwegen), Aftonbladet (Schweden), BILD (Deutschland), BUSINESS INSIDER (USA), Der Spiegel (Deutschland), Die Zeit (Deutschland), Dow Jones (USA), Ekstra Bladet (Dänemark), El Mundo (Spanien), Financial Times (Großbritannien), Frankfurter Allgemeine Zeitung (Deutschland), Le Figaro (Frankreich), Le Monde (Frankreich), Le Temps (Schweiz), Media24 (Südafrika), Neue Zürcher Zeitung (Schweiz), News UK (Großbritannien), Quartz (USA), Ringier Axel Springer Media (Schweiz), Ringier Axel Springer Polska (Polen), Schibsted (Schweden), Süddeutsche Zeitung (Deutschland), The Asahi Shimbun (Japan), The Atlantic (USA), The Guardian (Großbritannien), The New York Times (USA), The Straits Times (Singapur), The Times & Sunday Times (Großbritannien), The Washington Post (USA), Unidad Editorial (Spanien), Verdens Gang (Norwegen), WELT (Deutschland), Wall Street Journal (USA), Ynet (Israel)

