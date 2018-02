Hoffnung für Bandscheibenpatienten - neue Nahttechnik verhindert das Auftreten von Rezidiven

Dr. Munther Sabarini, Neurochirurg und Gründer der Avicenna Klinik in Berlin, erklärt, wie mit einer neuen speziellen Nahttechnik das Auftreten eines erneuten Bandscheibenvorfalls verhindert werden kann:



„Seit ein paar Wochen gibt es eine neue Operationstechnik, die das erneute Auftreten eines Bandscheibenvorfalls an gleicher Stelle verhindert. Bei Patienten, die unter starken Rückenschmerzen leiden, die oft auch in die Beine ausstrahlen, ist in den meisten Fällen ein Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule die Ursache. Wenn konservative Therapien wie Physiotherapie und die Gabe von Schmerzmitteln nicht helfen, dann empfiehlt sich die Entfernung des überschüssigen Bandscheibengewebes mithilfe mikrochirurgischer Eingriffe. Hierbei besteht der große Vorteil darin, dass dies eine sofortige Reduzierung des Drucks auf die Nerven zur Folge hat. Das Ergebnis: Patienten spüren bereits direkt nach dem Eingriff eine Verbesserung und Linderung der Schmerzen. Die Resultate dieses Goldstandards sind in der Regel hervorragend und bei einer korrekten Indikation und richtigen Durchführung liegen die Erfolgschancen bei mehr als 90 Prozent. Dennoch tritt bei bis zu 20 Prozent der erfolgreich operierten Patienten ein neuer Vorfall, ein sogenanntes Rezidiv, auf. Patienten leiden dann wieder unter Schmerzen und sind enttäuscht, weil die Operation ihnen nicht geholfen hat. In der Regel ist jedoch weder ein Fehlverhalten des Patienten noch ein Fehler bei der chirurgischen Versorgung der Grund für die Rezidive. Vielmehr tritt der erneute Bandscheibenvorfall auf, weil der Riss im Faserring, durch den das Bandscheibengewebe in den Spinalkanal eingedrungen ist, noch immer offen ist – so kann weiteres Bandscheibenmaterial in den Spinalkanal eintreten und auf den Nerv drücken. Doch seit einigen Wochen gibt es eine neue Operationstechnik, die die Rezidivrate deutlich verringert. Bei diesem Verfahren, das wir in der Avicenna Klinik als eine der ersten Kliniken in Deutschland seit einer Woche anwenden, kommt eine spezielle Nahttechnik bereits während der Operation zur Entfernung des Vorfalls zum Einsatz, bei der der Faserring fest verschlossen wird. So verheilt der Faserring vollständig und es kann kein weiteres Bandscheibenmaterial in den Kanal eindringen. Ein weiterer Vorteil gegenüber der Methode, bei der der Riss im Faserring mit einem Titan-Stopfer verschlossen wird, besteht darin, dass bei einer MRT-Kontrolle keine Artefakte, also Schatten, die das Bild undeutlich machen, entstehen. Da die Methode noch so neu ist, besitzt sie noch keinen Namen, doch bereits jetzt gibt sie vielen Patienten Hoffnung.“



Weitere Informationen unter www.avicenna-klinik.de.

Avicenna Klinik GmbH

Im Jahr 2001 gründete Neurochirurg Dr. Munther Sabarini die Avicenna Klinik, eine international anerkannte Klinik für Wirbelsäulenchirurgie. Heute ist die Klinik auf die Bereiche Wirbelsäulen- und Gelenkchirurgie spezialisiert. Zusammen mit den Fachgebieten Neurochirurgie mit Schwerpunkt Wirbelsäulenchirurgie sowie Orthopädie mit Schwerpunkt Gelenkchirurgie, aber auch Radiologie, Physiotherapie und Anästhesie bildet das Leistungsspektrum ein ganzheitliches Konzept. Patienten aus aller Welt erhalten in der Klinik mit internationalem Anspruch individuelle Beratung sowie Betreuung und profitieren von einem breiten diagnostischen und therapeutischen Spektrum. Um eine optimale medizinische Versorgung zu gewährleisten, arbeiten international anerkannte Fachärzte mit geschultem Personal eng zusammen. Besondere Schwerpunkte sind patientenschonende, innovative Behandlungsverfahren wie Lasertherapien und minimalinvasive Methoden. Geeignete Therapien finden aufgrund der interdisziplinären Zusammenarbeit von Spezialisten schnellstmöglich Anwendung. Die Klinik verfügt über eine hochmoderne Ausstattung im Bereich Diagnostik und Therapie sowie über äußerst komfortable Patientenzimmer. Durch die Mitgliedschaft in zahlreichen internationalen Gesellschaften für Neurochirurgie und Schmerztherapie unterstreicht die Klinik den Anspruch an höchstes medizinisches Niveau.

