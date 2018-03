"Bandscheibenvorfall - es kann jeden treffen"

Dr. Munther Sabarini, Neurochirurg und Gründer der Avicenna Klinik in Berlin, äußert sich zum Bandscheibenvorfall der ehemaligen „Germany’s next Topmodel“-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink:



„Der Bandscheibenvorfall von Gina-Lisa Lohfink zeigt, dass es auch junge Menschen treffen kann. Meist stellt eine ruckartige Drehbewegung oder das Anheben eines schweren Gegenstands die Ursache dar. Die Bandscheiben dienen als Stoßdämpfer zwischen den einzelnen Wirbeln. Sie bestehen aus einem gelartigen Gallertkern und einem festen Faserring. Aufgrund degenerativer Veränderungen nimmt die Elastizität der Bandscheibe ab und es entstehen Risse im Faserring. Durchbricht der Gallertkern den Faserring, sprechen Mediziner von einem Bandscheibenvorfall. Dieser kann in einigen Fällen symptomlos verlaufen, äußert sich oft jedoch durch starke plötzlich auftretende Schmerzen, die in vielen Fällen auch ausstrahlen. Zunächst versuchen Ärzte einen Bandscheibenvorfall konservativ mithilfe von medikamentösen Therapieverfahren, wie Injektionsbehandlungen oder Infusionen, und Physiotherapie zu behandeln. Besteht jedoch die Gefahr eines bleibenden Nervenschadens, weil das Bandscheibengewebe auf einen Nerv drückt, muss das überstehende Gewebe mithilfe eines minimalinvasiven Eingriffs, beispielsweise der perkutanen Nukleotomie, entfernt werden. Zudem lässt sich dank der neuen Nahttechnik Xclose der Riss im Faserring verschließen, um das Auftreten von Rezidiven, also Rückfällen, zu vermeiden. Sobald die Patienten keine Beschwerden mehr verspüren, gilt es, mithilfe gezielter Übungen die Rückenmuskulatur aufzubauen, um weiteren Problemen vorzubeugen.“



Weitere Informationen unter www.avicenna-klinik.de.

Avicenna Klinik GmbH

Im Jahr 2001 gründete Neurochirurg Dr. Munther Sabarini die Avicenna Klinik, eine international anerkannte Klinik für Wirbelsäulenchirurgie. Heute ist die Klinik auf die Bereiche Wirbelsäulen- und Gelenkchirurgie spezialisiert. Zusammen mit den Fachgebieten Neurochirurgie mit Schwerpunkt Wirbelsäulenchirurgie sowie Orthopädie mit Schwerpunkt Gelenkchirurgie, aber auch Radiologie, Physiotherapie und Anästhesie bildet das Leistungsspektrum ein ganzheitliches Konzept. Patienten aus aller Welt erhalten in der Klinik mit internationalem Anspruch individuelle Beratung sowie Betreuung und profitieren von einem breiten diagnostischen und therapeutischen Spektrum. Um eine optimale medizinische Versorgung zu gewährleisten, arbeiten international anerkannte Fachärzte mit geschultem Personal eng zusammen. Besondere Schwerpunkte sind patientenschonende, innovative Behandlungsverfahren wie Lasertherapien und minimalinvasive Methoden. Geeignete Therapien finden aufgrund der interdisziplinären Zusammenarbeit von Spezialisten schnellstmöglich Anwendung. Die Klinik verfügt über eine hochmoderne Ausstattung im Bereich Diagnostik und Therapie sowie über äußerst komfortable Patientenzimmer. Durch die Mitgliedschaft in zahlreichen internationalen Gesellschaften für Neurochirurgie und Schmerztherapie unterstreicht die Klinik den Anspruch an höchstes medizinisches Niveau.

