avenTOURa investiert in interkulturelle Kompetenz seiner Reiseleiter in Cuba Cuba-Spezialist avenTOURa hat den Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. mit der interkulturellen Zusatz-Ausbildung seiner Reiseleiter in Cuba beauftragt. Insgesamt 30 Reiseleiter absolvierten erfolgreich die Schulungen zum Interkulturellen Lehre

Bereits zum 5. Mal nahmen 15 der deutschsprachigen kubanischen Reiseleiter des Lateinamerika- und Cuba-Spezialveranstalters avenTOURa (www.aventoura.de) am „Interkulturellen MotivationsSeminar für Tour Guides“ teil. Nach erfolgreichem Abschluss des 6-tägigen Seminars im September in Havanna erhielten die Teilnehmer das Zertifikat "Interkultureller Lehrer. Basic". Die Auszeichnung erfolgt durch den Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.



Bei dem sehr praxisorientierten Basis-Seminar wurde beispielsweise ein kompletter Tag den avenTOURa Fahrrad-Reisen gewidmet. Bei einer Radtour durch Havanna erwarben die Reiseleiter hilfreiche Techniken, um eine Aktivgruppe souverän zu leiten. Dabei zeigten ihnen die Trainer, wie man am besten den Wissensdurst der Gäste stillt und mit schwierigen und kritischen Fragen umgeht. Jeder Guide präsentierte zudem ein Thema an einem touristisch interessanten Schauplatz anhand neu erlernter Methoden.



15 weitere Reiseleiter, die das Basis-Seminar bereits in der Vergangenheit absolviert hatten, erlangten beim Aufbau-Seminar den Titel „Interkultureller Lehrer.Advanced". Mit international ausgerichteten Themen-Schwerpunkten erhielten sie wichtiges Rüstzeug für den Umgang mit den Erwartungen der oftmals sehr reiseerfahrenen deutschsprachigen Gäste.



Geleitet wurden die Seminare von den Trainern Dr. Mehmet Gökhan Tuncer und Dr. Dietmar Quist vom Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. Sie haben es in beiden Seminaren wieder geschafft, aus den Reiseleitern von avenTOURa mehr als Vermittler zwischen den Touristen und dem Reiseland zu machen. Sie stärkten gleichzeitig das Selbstverständnis der Tour Guides als Brückenbauer zwischen den Kulturen sowie insgesamt das Team-Building der Kollegen untereinander.





avenTOURa GmbH

Seit der Gründung im Jahre 1995 steht der Freiburger Spezialreiseveranstalter für die Gestaltung maßgeschneiderter Reisearrangements in Lateinamerika und Cuba. Mit selbst veranstalteten Reisen für Kleingruppen und Individualreisende vermittelt avenTOURa begegnungsreiche und authentische Touren in die Kultur Lateinamerikas. Zum Produktportfolio des Spezialisten gehören folgende Marken: América Latina real - Begegnungs- und Kulturreisen in kleinen Gruppen oder individuell nach Mittel- und Südamerika, Cuba real - Studienreisen, Begegnungsreisen, Aktivreisen und individuelle Reisearrangements, active together - Rad- und Wanderreisen sowie kombinierte Multiaktivreisen. avenTOURa ist zudem spezialisiert auf die Durchführung von Sondergruppen und Incentives nach Cuba und Lateinamerika. Seit vielen Jahren fungiert avenTOURa als Partner verschiedener Festivals, wie beispielsweise dem Salsa-Festival "Baila en Cuba" in Havanna.



Als Pilotunternehmen wurde avenTOURa 2009 als einem von nur 15 deutschen Reiseveranstaltern das einzig unabhängige und offizielle CSR Siegel (Corporate Social Responsibility) für Nachhaltigkeit im Tourismus verliehen. 2017 erfolgte wiederholt die Rezertifizierung. In Kooperation mit atmosfair unterstützt avenTOURa die CO2-Kompensation seiner Reisegäste.



Das soziale und ökologische Engagement ist bei avenTOURa als Unternehmensziel fest verankert. Mit seinem Förderverein "avenTOURa proVIDA e.V." werden zahlreiche Projekte in Reiseländern gefördert, die dazu beitragen, die Lebensbedingungen der einheimischen Bevölkerung sowie die Umweltsituation vor Ort zu verbessern (www.avenTOURa-proVIDA.org).



Der Freiburger Reisespezialist wurde bereits mehrfach, zuletzt in 2011, mit der Goldenen Palme für die originellsten und besten Reisen sowie mit dem Touristikpreis der Sonntag Aktuell ausgezeichnet. Im Jahre 2009 erhielt avenTOURa vom kubanischen Tourismusminister die Auszeichnung als bester deutscher Spezialveranstalter für Cuba.



avenTOURa im Internet: www.aventoura.de









