Rechtsschutzversicherer KS/AUXILIA sammelt auch in 2019 Auszeichnungen

Unabhängige Rating- und Umfrageergebnisse sind ein wichtiges Indiz für die Leistungsfähigkeit eines Versicherers. Der Rechtsschutzversicherer KS/AUXILIA ist in den letzten Jahren nicht nur einer der führenden Versicherer in Produkttests, sondern gleichzeitig auch beliebtester Versicherer in Maklerumfragen. In 2019 erhielt das Münchener Unternehmen bereits mehrere Auszeichnungen.



Die AssCompact-Studie Trends 1/2019 zeigt, dass Versicherungsmakler die KS/AUXILIA sowohl im Privat- als auch im Gewerbegeschäft als Rechtsschutzpartner favorisieren. Eindeutig ist das Votum auch bei der Sonderbefragung zur Schadenregulierung: demnach bietet die KS/AUXILIA die aus Maklersicht beste Schadenregulierung im privaten und im gewerblichen Bereich.



Die KS/AUXILIA ist im Bereich Rechtsschutzversicherungen 2019 auch der sogenannte „MaklerChampion“. In allen Kriterien der Maklerumfrage legt sie gegenüber dem Vorjahr zu und hat ihren Vorsprung auf die Mitbewerber ausgebaut. Die von ServiceValue und Versicherungsmagazin jährlich durchgeführte Umfrage ist die bundesweit größte Maklerumfrage und bewertet die Serviceleistungen der Anbieter für Versicherungsmakler.



Bereits seit Beginn dieses Jahres darf sich die KS/AUXILIA Testsieger bei der Rechtsschutz-Studie des Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) nennen. Auftraggeber der Studie war der Nachrichtensender n-tv. Die Rechtsschutzkombination der KS/AUXILIA bietet das mit Abstand beste Preis-Leistungs-Verhältnis laut Untersuchung. Mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ überzeugt der Anbieter aus München über alle Bereiche hinweg. Besonders hervorgehoben werden die außergewöhnlich guten Leistungen: „Sowohl in puncto Vertragsbedingungen und Versicherungsumfang als auch bei den allgemeinen Leistungs- und Tarifmerkmalen schneidet das Unternehmen im Vergleich am besten ab.“, so das Institut in seiner Pressemeldung. Da zudem der Preis für die Rechtsschutzkombination niedrig ist, erreicht die AUXILIA die Höchstpunktzahl 85,8 im Gesamtergebnis.



Die Kunden sind von den Preisen und Leistungen des Rechtsschutzversicherers überzeugt. Auf dem Portal ProvenExpert sprechen die Kundenbewertungen seit einigen Jahren eine deutliche Sprache. Mit einer Gesamtnote „sehr gut“ (4,60 von 5 Sterne) und einer Empfehlungsbereitschaft von 99 % ist der Rechtsschutzversicherer Top-Dienstleister und Top-Empfehlung in 2019 (Stand: 10.04.2019).



Weitere Informationen zur KS/AUXILIA sind auf den Webseiten www.ks-auxilia.de und auf dem Portal für Versicherungsmakler www.vermittler.ks-auxilia.de zu finden.

