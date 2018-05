Solo basteln, gewinnen und fotografieren...

Der Millenium Falke setzt zum nächsten Höhenflug an und landet im Mai im IMAX 3D Kino Sinsheim. Um Solo: A Star Wars Story, dem zweiten Spin-off aus dem Star Wars Universum, gebührend zu würdigen, veranstaltet das IMAX 3D Kino Sinsheim am 26. Mai seinen mittlerweile dritten Aktionstag. Fotografieren, basteln, spielen und gewinnen – das alles erwartet die kleinen und großen Fans im Foyer des IMAX 3D Kinos in Sinsheim.



In diesem Blockbuster dreht sich alles rund um den Lieblingsschmuggler des Universums, Han Solo, und seinen treuen Begleiter, den Wookie Chewbacca. Solo: A Star Wars Story spielt zeitlich vor Star Wars: Eine neue Hoffnung und wirft einen Blick in die abenteuerliche Vergangenheit der zwei beliebtesten Helden der Galaxis.



Seit das IMAX 3D Kino Sinsheim Hollywood-Blockbuster und somit auch die Krieg der Sterne-Hits zeigt, veranstaltet das IMAX-Team immer zum Filmstart einen bunten und kinderfreundlichen Star Wars Aktionstag. Von 12 bis 18 Uhr geht für viele Fans ein kleiner Traum in Erfüllung: Einmal mit einer lebensechten Star Wars Figur auf Augenhöhe sein. „Ein Foto mit einem riesigen Chewie? Man weiß nie, wer sich mehr freut…die Eltern oder deren Kids“, erinnert sich Organisatorin Alla Schneider. Neben den Selfies mit der hellen oder dunklen Seite der Macht gibt es Gewinnspiele, Kinderschminken, Bastellrunden, Aussteller, die für jeden Plausch zu haben sind und diesmal neu mit dabei: Nachhilfeunterricht im Laserschwertkampf.



Der Eintritt zu diesem Aktionstag im Eingangsfoyer des Technik Museum Sinsheim ist kostenlos – Verkleidungen sind erwünscht. Weitere Infos zum Event sowie Solo: A Star Wars Story sind unter folgendem Link www.technik-museum.de/aktionstag ersichtlich.



Über das IMAX 3D Kino Sinsheim



Seit 1996 bietet das Technik Museum Sinsheim eine gewaltige Attraktion für seine Besucher: das IMAX 3D Großformat Kino – bereits damals in Deutschland ein einzigartiges Filmerlebnis. Niemals zuvor konnten 3D-Filme in einer auch nur annähernd vergleichbaren Qualität auf einer überdimensionalen Leinwand bewundert werden. Nach dem Umbau 2016 präsentiert das IMAX 3D Kino – als eines der ersten Kinos weltweit – die Filme mit einer revolutionären IMAX-4k-Lasertechnik. Cineasten können hier die spannendsten Dokumentationen und die neuesten Hollywoodblockbuster nicht nur sehen sondern erleben. Vier Mal schärfer als full HD und mit einem 12-Kanal-Raumklang auf der größten IMAX-Leinwand Deutschlands (22 x 27 Meter) gibt es mehr als nur den Film – der Zuschauer ist Teil der Handlung. Tagsüber in die Weltmeere abtauchen, den Weltraum erkunden, durch die Nationalparks jagen, mit possierlichen Lemuren von Baum zu Baum springen und abends mit Stars und Sternchen aus Hollywood auf Augenhöhe sein.

