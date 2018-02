Russischer Kosmonaut Oleg Nowizki besucht Raumfahrtausstellung in Speyer

Am Samstag, 17. Februar 2018 besucht der russische Kosmonaut Oleg Nowizki das Technik Museum Speyer und hält ab 14.30 Uhr im FORUM des Museums einen Vortrag (Sprache russisch, Übersetzung deutsch). In seiner Präsentation berichtet Nowizki über seine Langzeitmissionen zur Internationalen Raumstation ISS. Danach findet in der Raumfahrthalle ab 16.00 Uhr eine Autogrammstunde statt. Oleg Nowizki war bereits bei zwei Langzeitmissionen im Weltraum, mit einer Dauer von insgesamt über 340 Tagen. Der Vortrag und die Autogrammstunde sind im regulären Eintrittspreis des Museums enthalten. Weitere Informationen zum Besuch von Oleg Nowizki gibt es unter www.technik-museum.de. Als Kommandant von Sojus TMA-06M begann Oleg Nowizki am 23. Oktober 2012 seinen ersten Flug in den Weltraum. Ziel war die Internationale Raumstation ISS, von der er am 16. März 2013 wieder zur Erde zurückkehrte. Während der Expeditionen ISS-33 und ISS-34 arbeitete er auf der Raumstation an wissenschaftlichen Experimenten und führte Wartungsarbeiten durch. Er verbrachte bei seiner ersten Mission 143 Tage, 16 Stunden und 15 Minuten bei 2.233 Erdorbits im Weltraum. Bei dieser Mission flog Oleg Nowizki mit dem NASA Astronauten Kevin Ford, der im Mai 2017 im Technik Museum die Raumfahrtausstellung besuchte und einen Vortrag hielt. Seine zweite und bisher letzte Mission begann Oleg Nowizki am 17. November 2016 als Kommandant von Sojus MS-03. Während dieser Langzeitmission verbrachte der Kosmonaut 196 Tage, 17 Stunden und 50 Minuten im All, arbeitete an wissenschaftlichen Experimenten und führte Wartungsarbeiten durch. Am 2. Juni 2017 kehrte er nach 3.061 Erdorbits zur Erde zurück. Bei seinen beiden Missionen verbrachte er insgesamt 340 Tage, 10 Stunden und 5 Minuten bei 5.294 Erdorbits im Weltraum.



Weitere Informationen zu Europas größter Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“ im Technik Museum Speyer, sowie zu Terminen mit Astronauten und Kosmonauten im Museum, gibt es unter www.technik-musuem.de.

Auto & Technik Museum Sinsheim e.V. c/o Technik Museum Speyer

Technik von Unterwasser bis ins Weltall

Die Technik Museen Sinsheim Speyer zeigen zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle BURAN ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. An 365 Tagen im Jahr geöffnet, ziehen die Museen über eine Million Besucher im Jahr an. Eine besondere Sensation sind die beiden IMAX Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino - „das schärfste Kino der Welt“ - exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert. Vom gemeinnützigen Auto-Technik-Museum e.V. getragen, gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 3.000 Mitglieder an. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch die Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.

