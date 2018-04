"Rudi-Altig-Gedächtnis-Tour" im Kraichgau

Am Sonntag, den 16. September 2018 heißt es wieder „Stahl statt Carbon“ bei der 4. TRETRO im Technik Museum Sinsheim. Anmeldungen werden bereits entgegengenommen.



Die TRETRO bietet die einmalige Gelegenheit für retrobegeisterte Rennradfahrer mit »Legenden des Radsports«, auf Rennrädern bis Baujahr 1987, im zeitgenössischen Outfit, eine schöne Runde durch den Kraichgau zu drehen. Moderne Rennräder sind nur zugelassen, wenn sie stilistisch und technisch den Rädern bis 1987 entsprechen. „Wir wollen niemandem den Spaß verderben und gehen nicht groß auf Fehlersuche. Rennrad und Outfit sollen eben grundsätzlich „Vintage“ wirken und die Technologie und der Großteil der Komponenten der Zeit entsprechen“, ergänzt TRETRO-Organisator Joachim Faulhaber die Teilnahmebedingungen.



Grundsätzlich stehen bei der Ausfahrt der Spaß am Bewegen alter Rennräder sowie der Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten und ehemaligen Radsportlegenden im Vordergrund. Die TRETRO ist kein Rennen, es werden keine Zeiten gestoppt. Begleitet wird die Tour von ehemaligen und aktuellen Radstars, die auch am Vorabend bei der „Legenden-Party“ in den Räumlichkeiten von „Jockels Rennrad Sammlung“ im Technik Museum Sinsheim bereits kennengelernt werden können.



Die diesjährige Streckenlänge beträgt ca. 52 km mit 250 Höhenmetern. Alternativ besteht die Möglichkeit, eine verkürzte Tour von ca. 30 km mit 40 Höhenmetern zu fahren, die auch mit Rennrädern ohne Schaltung gut zu bewältigen ist. Die Tour ist gut ausgeschildert und wird von Streckenguides, Motorradfahrern, einem Führungsfahrzeug mit Lautsprecheransagen, Servicewagen, Oldtimer-Begleitfahrzeugen und »Besenwagen« begleitet.



Für die Teilnehmer, aber auch für Besucher, die etwas Radsportluft schnuppern möchten, wird am Sonntag ein buntes Rahmenprogramm geboten. Bei einer Autogrammstunde mit den prominenten Teilnehmern können sich die Fans Signaturen der Radsportlegenden abholen. Ex-Kunstrad-Weltmeister Jens Schmitt begeistert auf dem Freigelände mit tollen artistischen Einlagen und auch die Hochrad-Vorführungen von RV 1888 OPEL-Rüsselsheim und RSG 1898 Karlsruhe sind wieder Teil des Programms. Bei einem Teilemarkt bieten die Aussteller komplette Retro-Rennräder sowie -Teile an, die das Rennfahrerherz begehrt. Für eine zünftige Bewirtung sorgt das Gastro-Team des Museums. Der Zugang zum Museums-Freigelände, auf dem das Rahmenprogramm stattfindet, ist kostenlos.

Den ganzen Tag über besteht natürlich die Möglichkeit, im Rahmen eines Museumsbesuchs, „Jockels Rennrad Sammlung“ zu besichtigen. Diese in Deutschland einzigartige Sammlung, welche um eine Sonderausstellung über Rudi Altig erweitert wurde, umfasst über 60 Rennräder aller Epochen sowie Trikots und zahllose andere Exponate, die Radsportgeschichte geschrieben haben.



Bei der TRETRO kann jeder Radsportfan mitfahren, der die Teilnahmebedingungen erfüllt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine rechtzeitige Anmeldung gebeten. Anmeldeschluss sowohl für die Ausfahrt als auch für die „Legenden-Party“ ist der 13. August 2018. Infos zu den Teilnahmebedingungen und zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.tretro.de oder beim Initiator der Veranstaltung Joachim Faulhaber (Tel. +49(0)631 - 370 370 0 / Mobil +49(0)173 - 325 49 59 / E-Mail: info@joremu.de).

Auto & Technik Museum Sinsheim e.V. c/o Technik Museum Speyer

Die Technik Museen Sinsheim Speyer zeigen zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle BURAN ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. An 365 Tagen im Jahr geöffnet, ziehen die Museen über eine Million Besucher im Jahr an. Eine besondere Sensation sind die beiden IMAX Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino - "das schärfste Kino der Welt" - exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.



Vom gemeinnützigen Auto-Technik-Museum e.V. getragen, gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 3.000 Mitglieder an. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch die Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.

