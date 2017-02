"BRUTUS" auf der Leinwand verewigt - Faszination Mensch, Maschine und Kunst

Ende Juni 2016 startete der Künstler und Autodesigner Hasip Girgin seinen Bilder-Zyklus über das Hubraum-Monster BRUTUS! Nun sind bereits „BRUTUS II“ sowie „BRUTUS III“ vollendet und suchen ihre neuen Besitzer.



Seit Jahren lockt das Experimentalfahrzeug die Besucher ins AUTO & TECHNIK MUSEUM SINSHEIM. Ob auf Platzveranstaltungen oder im TV – der Spezialrennwagen fasziniert! Das zigarrenförmige Fahrzeug mit einem eingebauten 12-Zylinder-Flugmotor versetzt die Menschen immer wieder in Staunen. Denn es lässt sich nur erahnen, was für eine Power dahinter stecken muss, um eine Dauerleistung von 550 PS bei 1530 Upm zu erreichen. Eben diese Power inspirierte den Künstler bei seinem zweiten Gemälde, die brachiale Motorleistung habe ihn eben schon immer beeindruckt. Die Kraft, die der Fahrer aufbringen müsse, um dieses ungewöhnliche Fahrzeug in einer schnellen Kurve zu bändigen. Die Vogelperspektive schräg von oben hatte er dabei gezielt gewählt – so sei die Dynamik zu spüren. „Außerdem kann man so auch, einerseits die gewaltige Größe dieses Ungetüms, aber auch die schlichte Zigarrenform seiner Karosserie genießen und neues entdecken - Faszination Mensch, Maschine und Kunst“, kommentierte Hasip Girgin seine Motivation.



Dieses Empfinden, sobald der BRUTUS an einem vorbeirast, wollte der Künstler auf der Leinwand spürbar machen. Die vorbei schnellenden Heuballen sollen diese Wahrnehmung verdeutlichen. Vor allem aber damit, dass sich der BRUTUS mit H. Girgins Spachteltechnik fast schon pixelartig am Heck sowie an den Reifen auflöst. Dieses Kunstwerk wird als nummerierter und signierter Sonderdruck zu erwerben sein - auf eine 60 x 60cm – Leinwand gedruckt und auf einen Keilrahmen aufgezogen.



Bei „BRUTUS III“ hingegen ließ sich Girgin vom gewaltigen Innenleben des Fahrzeugs inspirieren: ein Flugmotor von BMW mit einem Hubraum von knapp 47 Litern! So wird der BRUTUS ordentlich „befeuert“, was den Eindruck auf der Leinwand vermitteln will, als ob er aus den Wolken hervor gefahren kommt. Dabei entsteht das Wolkenszenario durch den Rennwagen im Hintergrund selbst – wo auch die alte Startnummer „23“ zu sehen ist!



Der Künstler selbst bestätigt, dass dieses Gemälde wohl mit Abstand das am „flüssigsten“ oder „freisten“ gemalte seiner Werke ist. „Die breiten, schnellen Spachtelstriche lassen Raum für die Fantasie des Betrachters und geben dem Bild einen lebendigen und meinen eigenen „techno-impressionistischen“ Touch“, so kommentiert Hassip Girgin sein drittes Werk. Der 90 x 30 cm – Druck kann ebenfalls limitiert und signiert erworben werden.



„BRUTUS II“ gibt es für € 89 im Shop der Technik Museen Sinsheim und Speyer zu kaufen – oder aber direkt beim Künstler. „BRUTUS III“ ist ebenfalls über dessen Online-Shop zu erwerben. Auf www.hasipgirgin.com präsentiert der Dipl. Designer noch eine weitere Auswahl seiner Schaffenskunst, u.a. der von ihm entworfene Mazda3 (Modell 2003).



Das Hubraummonster „Brutus“ kann auch live erlebt werden. Denn immer am zweiten Maiwochenende, beim inzwischen legendären Brazzeltag®, werden die Motoren sämtlicher Museumsexponate gestartet und live vorgeführt. An zwei Tagen im Jahr verwandelt sich das Museum in einen regelrechten Spielplatz für Technikfans. Vom kleinen motorisiertem Dreirad bis hin zur Jet-Dragster Show, dem Brazzeltag sind keine Grenzen gesetzt. Am 13. und 14. Mai 2017 geht der Brazzeltag des TECHNIK MUSEUM SPEYER in die sechste Runde, wo auch der „Brutus“ ordentlich befeuert wird. Mehr Infos zum Aktionswochenende sind unter http://www.brazzeltag.de/ zu finden.



Apropos Brutus und „befeuern“. Auf dem Museum-YouTube-Kanal zeigt ein Starkoch, wozu das Experimentalfahrzeug alles fähig ist: Dabei präsentiert Horst Lichter den weltbesten BBQ-Grill: BRUTUS! Er führt vor, wie man mit dem richtigen Grill das richtige Aroma schafft – ohne jegliches Equipment aus dem Baumarkt! https://www.youtube.com/watch?v=_rRygx17BUc

Auto & Technik Museum Sinsheim e.V. c/o Technik Museum Speyer

Das AUTO & TECHNIK MUSEUM SINSHEIM ist das größte private Technikmuseum Europas. Auf 30.000 qm Hallenfläche und einem riesigen Freigelände zeigt das Museum über 3.000 Ausstellungsstücke aus allen Technikgebieten, darunter die größte permanente Formel-1-Ausstellung Europas, über 300 Oldtimer und 200 Motorräder, 40 Renn- und Sportwagen, 22 Lokomotiven, 60 Flugzeuge, Motoren etc. Eine absolute Weltsensation sind die beiden voll begehbaren Überschall-Passagierflugzeuge "Concorde" und Tupolev TU-144, die das Museum Sinsheim Seite an Seite präsentiert.



