10. Science Fiction Treffen im TECHNIK MUSEUM SPEYER

Am 23. und 24. September 2017 heißt es im TECHNIK Museum Speyer bereits zum zehnten Mal „Fiktion trifft Realität“. Zahlreiche Star Wars, Star Trek, Comic oder Anime und Manga Fans, darunter ca. 250 kostümierte Mitglieder der German Garrison, treffen sich in Europas größter Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“ in Speyer. Das Science Fiction Treffen ist aus dem Terminkalender des Museums nicht mehr wegzudenken. Jährlich werden es mehr Fans, die in passenden Kostümen erscheinen. 2016 zählte man über 10.000 Besucher, darunter ca. 3.000 kostümierte Gäste. Egal ob Jung oder Alt, das Treffen in Speyer ist ein Erlebnis für die ganze Familie.



2017 ist nicht nur ein Jubiläumsjahr für Speyer, auch Star Wars hat einen guten Grund zu feiern, denn vor 40 Jahren kam der erste Film „Krieg der Sterne“ in die Kinos. Mit diesem Film wurde der Grundstein für eine gewaltige Erfolgsgeschichte gelegt, wozu mittlerweile 8 Filme, zahlreiche Spiele, Spielzeug u.v.m. gehören. Bei der 10. Auflage von „Fiktion trifft Realität“ gibt es unter anderem wieder Opening Shows der German Garrison, Infostände zu den Themen Star Wars, Star Trek, Perry Rhodan, Stargate und Captain Future, Händler wie die FedCon GmbH und Toy Palace, Star Wars und Klingonen Fotopoints, Kinder/SciFi-Schminken, die traditionelle Parade am Samstag und eine Kinderparade am Sonntag. Auch Vorführungen der beliebten Lichtschwert Showgruppe Saberproject, Klingonisch Vorträge mit Lieven L. Litaer, lebensechte Figuren aus dem Science Fiction Universum von Liekam Rent und Autogrammstunden mit Ehrengästen stehen wieder auf dem Programm. Informationen gibt es unter www.technik-museum.de/scifi.



Eintrittsregelung: Kinder bis 14 Jahre in Science Fiction oder Superhelden Kostümen erhalten an beiden Tagen freien Eintritt. Erwachsene in Science Fiction oder Superhelden Kostümen erhalten an beiden Tagen eine Eintrittsermäßigung. Das Science Fiction Treffen ist im regulären Museumseintritt enthalten. Tageskarten gibt in Form der Silberkarte im Onlineshop (Tageskarte für das Museum). Das spezielle 2-Tages-Ticket gibt es zu 22,00 € ebenfalls im Onlineshop unter www.technik-museum-shop.de.

