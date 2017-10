Die Neuen Reiseangebote 2018 von Augustustours

Der Dresdner Reiseveranstalter AugustusTours hat offiziell den Startschuss für die neue Reisesaison 2018 gegeben: Aktivreiseinteressierte können ab sofort den neuen Reisekatalog „Rad- und Wanderreisen 2018“ bestellen. Neben den altbewährten Touren beinhaltet er auch wieder zahlreiche neue Angebote beinhaltet.



Mit der bisher vielfältigsten Palette an Rad- und Wanderreisen sowie einer Rad- und Schiffsreise seit Bestehen von AugustusTours startet der Dresdner Reisespezialist in das Reisejahr 2018. Auch der Katalog präsentiert durch ein leicht abgewandeltes Design mehr Touren denn je: Er beinhaltet erstmals über 100 Touren, die anhand reizvoller Fotos aus den entsprechenden Urlaubsregionen und persönlichen Reisetipps des Teams Lust auf die nächste Reise mit dem Drahtesel oder per pedes machen sollen. Insgesamt organisiert AugustusTours nun schon Fahrradreisen an 30 verschiedenen Radwegen und Wanderurlaub in sieben europäischen Wandergebieten.



Neben den beliebten Angeboten an Elbe, Oder-Neiße, Havel und Spree hat AugustusTours für 2018 unter anderem Sternfahrten an Elbe, Saale und Mulde rund um Dessau entwickelt. Erstmals können Radfreunde mit AugustusTours entlang des Neckar-Radwegs unterwegs sein und so die abwechslungsreiche Natur und Kultur Baden-Württembergs kennenlernen. Ebenso wurde das Radreise-Portfolio um das Ruhrtal erweitert, welches nun auf zwei unterschiedlichen Touren entdeckt werden kann. Die unerwartet grüne und landschaftlich reizvolle Region zeichnet sich durch flache Radwege und viele Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke aus.



AugustusTours organisiert darüber hinaus Wanderreisen in die Sächsische Schweiz, den Harz und die Bayerischen Alpen, am Malerweg sowie am Rhein- und Schluchtensteig. Sein Portfolio hat der Aktivreiseveranstalter 2018 um neue Angebote im Harz rund um die „Bunte Stadt“ Wernigerode und die Chiemgauer Alpen erweitert.



Ergänzt wird das Rad- und Wanderangebot im neuen Katalog durch weitere Reisevorschläge auf der Internetseite www.augustustours.de. Sollten Aktivreisegäste trotzdem einmal nicht die passende Pauschale finden, gehört die individuelle Angebotserstellung zum besonderen Service von AugustusTours. Zudem präsentiert sich der Aktivreiseveranstalter auf Facebook, Google+, Pinterest und seit 2017 neu auch auf Instagram, wo Reisefreunde auf Gleichgesinnte treffen, sich austauschen, Fotos teilen, und sich über Neuigkeiten in den Reisezielen informieren können.



Zur Katalogbestellung und für weitere Informationen zu den Reisen und Buchungen steht AugustusTours wie folgt zur Verfügung:

AugustusTours, Turnerweg 6, 01097 Dresden, Tel.: 0351- 563 48 20, E-Mail: aktiv@augustustours.de



Internet: www.augustustours.de



Facebook: www.facebook.com/AugustusTours.aktiv



Google+: https://plus.google.com/+AugustustoursDe/posts



Pinterest: https://de.pinterest.com/augustustours/



Instagram: https://www.instagram.com/augustustours/

