Vorankündigung: Mitmachausstellung "Abenteuer Mittelalter" ab 29. September auf Burg Scharfenstein

07.09.18

Die Burg Scharfenstein tritt vom Samstag, dem 29. September 2018, bis zum 18. August 2019 mit der neuen Sonderausstellung „Abenteuer Mittelalter" eine Reise zurück in die Lebenswelt des Mittelalters an. Verkleidet als Ritter, Burgfräulein, Bauer oder Mönch geht es dann gemeinsam für große und kleine Entdecker auf Erkundungstour durch längst vergangene Zeiten.



Mitmachen und Ausprobieren in vielen begehbaren Häusern stehen dabei auf der Familienburg an oberster Stelle. Denn vor allem eigenes Erfahren und Erleben wandelt sich, nicht nur bei Kindern, in bleibendes Wissen um. Damit knüpft die neue Ausstellung an frühere erfolgreiche Konzepte mit Mitmach-Charakter, beispielsweise der Abenteuer-Ausstellung „Piraten und ihre wahren Taten", an.



In den verwandelten Räumen der Burg lädt ein Kloster zum Schreiben mit Federkiel und Tinte ein, muss köstliches Gemüse von den Feldern geerntet und auf dem Markt gehandelt werden, sind mutige Ritter im Wehrgang auf Patrouille unterwegs. Besucher werden auf Burg Scharfenstein selbst zum Teil des Burgvolkes und wandeln auf sinnlich-spielerische Weise auf den Spuren des mittelalterlichen Lebens.



Welche Handwerke gab es damals, warum sagen wir noch heute „die Kurve kratzen" und wie melkt man eine Kuh? In verschiedenen Themenbereichen greift die Familien-Ausstellung spannende Szenen aus dem mittelalterlichen Alltag in Dorf, Kloster sowie auf einer Burg auf und zeigt wissenswerte und kuriose Hintergründe aus dem Leben der Menschen vor rund 800 Jahren.



Für alle Pressevertreter findet am 27. September 2018 um 10:00 Uhr auf Burg Scharfenstein ein Fototermin mit Rundgang durch die neue Sonderausstellung mit den Kindern der Kita Sonnenschein e. V. aus Drebach statt.



Abenteuer Mittelalter

- Die Mitmachausstellung für die ganze Familie -



Burg Scharfenstein, bei Chemnitz



29. September 2018 bis 18. August 2019



Eintritt Sonderausstellung (inkl. Burgmuseum und Turm):

8,00 € Erwachsene| 6,00 € ermäßigt | 21,00 € Familien



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag 10:00-17:30 Uhr (April – Oktober)

Dienstag bis Sonntag 10:00-17:00 Uhr (November – März)

