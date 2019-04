Pressemitteilung BoxID: 747336 (Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH)

Rennsportlegenden - Walter Kaaden (MZ) | Ewald Kluge (DKW)

Neue Sonderausstellung ab 1. Mai auf Schloss Augustusburg

Sie sind zu echten Legenden geworden: Der in Pobershau geborene Walter Kaaden als Ingenieur bei MZ und Ewald Kluge aus Lausa bei Dresden als Rennfahrer für DKW. Beide stehen für bedeutende Phasen der Entwicklung des Zweitaktmotors im 20. Jahrhundert. Und doch sind sie nur einem Fachpublikum bekannt. Deshalb widmet ihnen das Motorradmuseum auf Schloss Augustusburg ab 1. Mai 2019 eine neue Sonderausstellung unter dem Titel "Rennsportlegenden".



Kaaden entwickelte nach 1945 Zweitaktrennmotoren für die Rennsportabteilung von MZ in Zschopau. Eine kleine Revolution dabei: Er und sein Team schafften immer wieder Leistungssteigerungen beim Zweitaktmotor, obwohl diese quasi als ausgeschlossen galten. Kluge gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Motorradfahrer der Rennsportgeschichte. Seinen größten Sieg fuhr er auf der Tourist Trophy 1938 auf der Isle of Man ein, die damals als schwerstes Motorradrennen der Welt galt.



Die kleine, aber feine Ausstellung umfasst einen Schauraum. Leihgaben kommen unter anderem von Audi aus Ingolstadt, Fotos und Dokumente aus den Privatarchiven von Christian Steiner (Waldkirchen), Lutz Langer und Bernd Uhlmann (beide Chemnitz), die maßgeblich am Zustandekommen der Ausstellung beteiligt sind. Die Ausstellung verfolgt die Verbreitung der MZ-Neuentwicklungen, wie etwa die Verbesserungen beim Resonanzauspuff, weiter, wie sie auch im Westen von japanischen Herstellern nachgebaut wurden.



Rennsportlegenden - Walter Kaaden (MZ) | Ewald Kluge (DKW)

Sonderausstellung im Motorradmuseum

Schloss Augustusburg bei Chemnitz

1. Mai - 1. Dezember 2019



Öffnungszeiten:

bis Oktober: 9.30 - 18 Uhr

ab November: 10 - 17 Uhr



Eintritt:

Die Sonderausstellung ist im Eintritt für das Motorradmuseum inbegriffen.

6 € Erwachsene / 5 € ermäßigt / 16 € Familien

Kinder im Vorschulalter frei

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (