Pressemitteilung BoxID: 768684 (Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH)

Ordentlich Power für die Herbstferien!

Workshops und Führungen für Kids zum Mitmachen

In den sächsischen Herbstferien vom 14. bis zum 25. Oktober erleben Ferienkinder auf Schloss Augustusburg, der Burg Scharfenstein sowie in Schloss & Park Lichtenwalde bekannte, vor allem aber neue Angebote. Die Workshops und Führungen vermitteln Wissen – und machen richtig Spaß!



Herbstakademie „Energie gestern und heute“ auf Schloss Augustusburg

Die diesjährige Herbstakademie vermittelt das aktuelle Thema „Energie gestern und heute“ auf anschauliche Weise. Warum es aus den vielen Schornsteinen von Schloss Augustusburg früher heftig qualmte und heute nicht mehr, erfahren Neugierige von sechs bis elf Jahren im Workshop „Eine warme Stube mit Kamin oder Heizung“. Nicht warm, sondern hoffentlich hell erleuchtet wird es im zweiten Workshop „Wie beleuchtet(e) man Schloss Augustusburg?“. Hier erkunden die Kinder, wie früher Licht gemacht wurde und wie heute der Strom dafür seinen Weg auf das Schloss findet. Alle Workshops dauern 2,5 Stunden und werden an mehreren Tagen angeboten.



Anpacken wie früher auf Burg Scharfenstein

Auf der Burg Scharfenstein können Ferienkinder im Mittelalter-Dorf „Backen wie zu Ritters Zeiten“, dabei selbst Teig kneten und anschließend im Holzbackofen knusprig backen. Dabei gibt es auch allerlei über die Ernährungsgewohnheiten im Mittelalter und heimische Mehlsorten zu erfahren. Eine echte Ritterausbildung erwartet die Kinder bei „Vom Knappen zum Ritter“. Mit Mut, Geschick, Kraft und Teamgeist gilt es, verschiedene Herausforderungen zu bewältigen. In der „Kreativwerkstatt Mittelalter“ wird der burgeigene Kräutergarten mit allen Sinnen erkundet.



Den Schlosspark Lichtenwalde mit seinen bunten Blättern erforschen

Bei einem erlebnisreichen Rundgang durch den herbstlichen Park gibt es allerlei spannende Geschichten. Am Ende kann jeder ein kleines Stück Park auf ganz besondere Art mit nach Hause nehmen. Wie? Überraschen lassen! Bei der Kreativwerkstatt Eiszeit entstehen nach einer Tour mit der Taschenlampe durch die Ausstellung „Bilder im Dunkeln“ aus verschiedenen Materialien selbstgemachte Kunstwerke, Höhlenmalereien aus Eiszeit-Farben zum Beispiel.

Aufgrund der begrenzten Plätze ist zu allen Angeboten eine vorherige Anmeldung unter Tel. 037291 3800 oder per E-Mail an service@die-sehenswerten-drei.de bis 16 Uhr des Vortages notwendig. Das ausführliche Programm mit allen Angeboten und Terminen ist im Internet unter www.die-sehenswerten-drei.de/ferienspecials zu finden.



Herbstferien Specials bei den Sehenswerten Drei

Schloss Augustusburg, Burg Scharfenstein, Schloss & Park Lichtenwalde

14. bis 25. Oktober 2019



Alle Termine unter www.die-sehenswerten-drei.de/ferienspecials

Preise: ab 4,50 € pro Kind / 6 € begleitender Erwachsener



Für Kinder ab fünf Jahren. Bitte beachten Sie die jeweiligen Altersangaben der Angebote.

Anmeldung notwendig unter Tel. 037291 3800 oder per Mail an service@die-sehenswerten-drei.de



Angebote auf Schloss Augustusburg

- Schloss-Entdeckertour | 22.10.2019, 13.30 Uhr

ab 8 Jahre | 1,5 h | 4,50 € pro Kind / 6 € begleitender Erwachsener

- Wolf, Uhu und Co. – Unsere Tierwelt verändert sich | 21.10.2019, 13.30 Uhr

6-11 Jahre | 1,5 h | 4,50 € pro Kind / 6 € begleitender Erwachsener

- Die Magd erzählt Sagen und Legenden | 24.10.2019, 14 Uhr

5-8 Jahre | 1,5 h | 4,50 € pro Kind / 6 € begleitender Erwachsener



Herbstakademie auf Schloss Augustusburg: Energie gestern und heute

- Eine warme Stube mit Kamin oder Heizung | 14. + 15. + 16.10.2019, jeweils 10 Uhr

6-11 Jahre | 2,5 h | 6 € pro Kind / begleitende Erwachsener

- Wie beleuchtet(e) man Schloss Augustusburg? | 15. + 16. + 17.10.2019, jeweils 14 Uhr

8-13 Jahre | 2,5 h | 6 € pro Kind / begleitender Erwachsener



Angebote auf Burg Scharfenstein

- Backen wie zu Ritters Zeiten | 22.10.2019, 13 Uhr

ab 6 Jahre | 1,5 h | 6 € pro Kind / begleitender Erwachsener

- Vom Knappen zum Ritter | 17. + 24.10.2019, jeweils 13 Uhr

6-14 Jahre | 1,5 h | 4,50 € pro Kind (nur für Kids)

- Kreativwerkstatt Mittelalter – Kreatives aus dem Kräutergarten | 23.10.2019, 13 + 15 Uhr

6-13 Jahre | 1 h | 4,50 € pro Kind / 6 € begleitender Erwachsener



Angebote in Schloss & Park Lichtenwalde

- „Damit ihr Bescheid wisst“ – Schloss- und Parkgeschichten | 22.10.2019, 13.30 Uhr

ab 6 Jahre | 1 h | 4 € pro Kind / 5 € begleitender Erwachsener

- Von der Burg zum Schloss | 17.10.2019, 11 Uhr

5-10 Jahre |1 h | 4 € pro Kind / 5 € begleitender Erwachsener

- Kreativwerkstatt Eiszeit – Eiszeit-Farben und Höhlenmalerei | 23.10.2019, 13 Uhr

6-12 Jahre | 1,5 h | 4,50 € pro Kind / 6 € begleitender Erwachsener

- Schloss-Schatzsuche | 15.10.2019, 13 Uhr

6-14 Jahre | 1,5 h | 4,50 € pro Kind (nur für Kids)



Mehr Informationen erhalten Sie unter:

www.die-sehenswerten-drei.de

https://www.facebook.com/DieSehenswertenDrei

E-Mail: presse@die-sehenswerten-drei.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (