Die Weltreise geht weiter

03.01.19

Instagram-Star Rich McCor alias Paperboyo hat mit seiner Sonderausstellung auf Schloss Lichtenwalde seit Juli 2018 fast 8.000 Besucher begeistert. Nun wird die Sonderausstellung mit über 100 Fotografien aus der ganzen Welt aufgrund der positiven Resonanz bis zum 5. Mai 2019 verlängert.



„Es ist wunderbar zu sehen, wie die kreativen Fotografien die Besucher begeistern, zum Schmunzeln bringen und Erinnerungen vielleicht vergangener Urlaube wecken. Aber auch die eigens für die Ausstellung angefertigten sächsischen Motive sind ein Highlight“ freut sich Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH. Dabei schafft die Sonderausstellung eine spielerische Verbindung zwischen dem traditionellen Scherenschnitt – der in der Dauerausstellung zu sehen ist – und der modernen Interpretation von Rich McCor.



Die Premieren-Ausstellung im Schloss Lichtenwalde zeigt erstmalig die kreativen Fotografien des genialen Kopfs Rich McCor alias @Paperboyo, der die Welt mit Karton, Schere und Kamera zu seinem Ideenspielplatz macht. Nirgends sonst wird das London Eye zum Fahrrad oder der Eiffelturm zum Schmetterling! Die minutiös inszenierten Fotografien zeigen Sehenswürdigkeiten und beliebte Urlaubsmotive rund um den Globus, die bereits Millionen Touristen in ihren heimischen Fotoalben kleben haben – aber mit Sicherheit nicht so. Geschickt kombiniert zaubern filigrane Scherenschnitte einen völlig neuen Kontext vor weltbekannte Hintergründe – mal witzig, mal kurios, aber immer überraschend anders!



Sonderausstellung

Scherenschnitte | Cut-Outs – entdecken die Welt

Schloss & Park Lichtenwalde bei Chemnitz



verlängert bis 5. Mai 2019



Öffnungszeiten:

Dienstag – Sonntag 10:00–18:00 Uhr (April bis Oktober)

Dienstag – Sonntag 10:00–17:00 Uhr (November bis März)



Eintritt: (inkl. Schatzkammer-Museum)

Erwachsener 8 € / ermäßigt 6 € / Familienkarte 21 €

