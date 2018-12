Die Spannung steigt: Beim Exklusiv-Event "DUCKOMENTA mittendrin" blicken Besucher am 26. Januar 2019 hinter die Kulissen der aktuellen Sonderausstellung auf Schloss Augustusburg

27.12.18

Bei der Begleitveranstaltung „DUCKOMENTA mittendrin. Der Blick hinter die Kulissen“ am 26. Januar 2019 gibt es zwei weitere gute Gründe zum Schmunzeln: Dann nämlich werden die “ver-enteten“ Porträts von Kurfürst August und Kurfürstin Anna erstmals öffentlich gezeigt. Die Originale von 1564 und 1565 hängen in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und stammen von Lucas Cranach dem Jüngeren.



Die feierliche Enthüllung der Gemälde ist eingebettet in ein Nachmittag füllendes Programm mit Musik und Gaumenkitzlern. Bei dem Exklusiv-Event erleben Besucher, wie einzelne der täuschend echt wirkenden Exponate angefertigt wurden. Der Erfinder des Enten-Universums, Prof. Dr. Eckhart Bauer, beantwortet bei einem Ausstellungsrundgang Fragen. Die Besucher begegnen den Künstlern der Ausstellung und können sich ihre Kataloge und Souvenirs signieren und mit einer kleinen Skizze von der Hand der Künstler zu einem unverwechselbaren Kunstwerk machen lassen.



Das Programm:





Winterlicher Neujahrsempfang im Fackelschein auf dem Schlosshof mit Glühwein/Punsch und hausgemachten Leckereien

Feierliche Enthüllung der Porträts von Kurfürst August und Kurfürstin Anna im Hasensaal des Schlosses

Hintergrundinfos, Signierstunde, Künstlergespräche

Rundgang durch die DUCKOMENTA

Musik von Micha Winkler’s Hot Jazz Band

VIP-Parken direkt am Schloss (im VVK-Ticket enthalten)





Im Anschluss besteht die Möglichkeit im Augustuskeller des Schlosses gemeinsam mit den Künstlern ein Zwei-Gänge-Menü einzunehmen.

Das Menü:





Vorspeise: Auswahl an winterlichen Blattsalaten mit geräuchertem Entenbrustfilet an Preiselbeer-Topping und Baguette

Hauptgang: Knusprige Barbarie-Entenkeule mit hausgemachtem Wickelkloß und Mandelrosenkohl





Auf Vorbestellung werden vegetarische Speisen serviert.



„DUCKOMENTA mittendrin. Der Blick hinter die Kulissen“

Exklusiv-Event auf Schloss Augustusburg

26. Januar 2019, 16 Uhr. – Abendessen ab 18.30 Uhr



Vorverkauf 18 € (Abendkasse 20 €).

Anschließend: Zwei-Gänge-Menü für 24 € im Augustuskeller gemeinsam mit den Künstlern.



Infos und Buchungen unter:

Tel. 037291 3800 oder https://shop.die-sehenswerten-drei.de/duckomenta



DUCKOMENTA – Große MomEnte der Geschichte

Schloss Augustusburg bei Chemnitz

15. Dezember 2018 - 1. September 2019



Öffnungszeiten: täglich

April - Oktober: 9.30 -18 Uhr

November - März: 10 - 17 Uhr 31.12. bis 14 Uhr; 1.1. 2019 ab 11 Uhr

Eintritt:

8 € Erwachsene| 6 € ermäßigt | 21 € Familien



Mehr Informationen erhalten Sie unter:

www.die-sehenswerten-drei.de

https://www.facebook.com/DieSehenswertenDrei

E-Mail: presse@die-sehenswerten-drei.de

