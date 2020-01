Pressemitteilung BoxID: 781364 (Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH)

Der beste Tipp für Besucher des 49. Wintertreffens auf

Schloss Augustusburg: Gebührenfrei Parken am Erdmannsdorfer Bad

Am kommenden Samstag, 11. Januar 2020, treffen sich Biker und Liebhaber zum 49. Mal auf Schloss Augustusburg bei Chemnitz. Die Schlossbetriebe Augustusburg-Scharfenstein-Lichtenwalde und die Stadt Augustusburg erwarten Tausende Besucher.



Der beste Tipp für alle, die mit dem eigenen Pkw anreisen und entspannt ankommen wollen: gebührenfrei parken auf dem Parkplatz am Erdmannsdorfer Bad. Ein Shuttle-Service nach Augustusburg ist eingerichtet. Die Busse fahren ab 8.15 Uhr im halbstündlichen Rhythmus zur Haltestelle „Zum Schlossberg“. Die Fahrt kostet zwei Euro pro Person. Fahrgäste können auch bei der Firma Kreller in Erdmannsdorf zusteigen. Die letzte Fahrt ab Busplatz Augustusburg startet um 18.15 Uhr.



Weitere Parkplätze gibt es an der Drahtseilbahn in Erdmannsdorf, der Sommerrodelbahn, bei der Firma Kreller in Erdmannsdorf und in begrenztem Umfang in Augustusburg. Alle Parkplätze sind ausgeschildert.

Wer noch entspannter ankommen will, nutzt den öffentlichen Personennahverkehr. Die Erzgebirgsbahn fährt regelmäßig zwischen Chemnitz, Flöha und Erdmannsdorf/Augustusburg. Allerdings fällt die Drahtseilbahn Augustusburg aufgrund von Wartungsarbeiten in diesem Jahr aus. Dafür ist ein eigener Busersatzverkehr eingerichtet. Die Busse verkehren halbstündlich zwischen Talstation Erdmannsdorf und Augustusburg, Haltestelle „Zum Schlossberg“. Los geht es um 10.05 Uhr an der Talstation bzw. um 10.15 Uhr an der Haltestelle „Zum Schlossberg“.



Die Teilnehmer des 49. Motorradfahrer-Wintertreffens können bereits ab 7 Uhr früh auf den Schloss- bzw. den Wirtschaftshof fahren. Ihnen stehen die Campingplätz rund um das Schloss bereits ab Donnerstag, 9.1.2020, ab 13 Uhr zur Verfügung.



Die Schlossbetriebe bitten alle Teilnehmer darum, entsprechend den Witterungsbedingungen auf eine angemessene Fahrweise zu achten. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass das Abbrennen jeglicher Pyrotechnik auf dem gesamten Veranstaltungsgelände strikt verboten ist.



49. Wintertreffen für Motorradfahrer

Schloss Augustusburg bei Chemnitz



Samstag, 11. Januar 2020

von 8 bis 18 Uhr



Eintritt Veranstaltung: 5 € pro Person/Teilnehmer

Eintritt Motorradmuseum: 5 € pro Person, Kinder bis 12 Jahre jeweils frei!





