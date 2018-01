Standortwechsel nach drei Jahren - Deutschland Cup nicht mehr in Augsburg

Die Entscheidung ist gefallen: Der Deutschland Cup bekommt nach drei erfolgreichen Jahren eine neue Heimat. Der Deutsche Eishockey-Bund und die Augsburger Panther, die seit 2015 als Co-Ausrichter fungierten, konnten sich nicht auf eine Fortsetzung des internationelen Eishockeyturniers in der Fuggerstadt einigen.



Leo Conti, Marketing-Manager der Panther, fügt an: “Wir haben drei schöne und stimmungsvolle Turniere im Curt-Frenzel-Stadion erleben dürfen. Unser Dank gilt dem Deutschen Eishockey-Bund, mit dem wir über die Jahre vertrauensvoll und freundschaftlich zusammenarbeiten konnten. Jetzt wünschen wir den Verantwortlichen viel Erfolg am neuen Standort. Vielleicht sehen wir die Nationalmannschaft eines Tages in Augsburg wieder.“



Zur Zukunft des Deutschland Cups hat der Deutsche Eishockey-Bund für kommenden Donnerstag in den KönigPALAST Krefeld eingeladen. Hier werden alle weiteren Informationen zum neuen Austragungsort kundgetan.

