Pöbel MC veröffentlicht im März sein Solo-Debütalbum "Bildungsbürgerprolls" - erste Doppelsingle heute!

Pöblos Rhetorico Erotica der Erste - auch bekannt als Pöbel MC - released heute mit "Bildungsbürgerprolls/Patchworkwendekids" die erste Doppelsingle inkl. Musikvideo seines Solo Debüt-Albums "Bildungsbürgerprolls", welches am 20. März 2020 erscheint.



Pöbel MC - Bildungsbürgerprolls / Patchworkwendekids (Single, 14.01.20)

Promo-Stream

Promo-Download



Pöbel MC - "Bildungsbürgerprolls/Patchworkwendekids" Info:

Bevor Pöbel MC am 20.03.20 mit seinem neuen Album den entscheidenden Haken setzt, wird eintöniger Deutschrap mit der linken Führhand schon mal an die kommenden Schmerzen gewöhnt. Mit der nun erscheinenden Doppelsingle “Bildungsbürgerprolls / Patchworkwendekids” und dem dazugehörigen Kombi-Video, kratzt der eloquente Battle-MC mit dem Hang zur Bierdusche bereits am Knockout seiner Gegner und zeigt sich der Weltpresse auf den beiden Tracks komplett austrainiert und in absoluter Höchstform. Doch während die Rap-Welt ihn bereits als neuen König feiert, stellt er nüchtern fest „Mensch braucht keine Herrscher nur den Pöbel und mehr ist nicht“. Willkommen in der ersten Runde!



AL305 Pöbel MC - Bildungsbürgerprolls (CD, Vinyl, Bundle, digital)

Audiolith Shop: https://shop.audiolith.net/poebel-mc

Andere Shops: https://audiolith.net/al305



Pöbler Cum Lauder Tour 2020

präsentiert von Audiolith Booking, DIFFUS Magazin, JUICE Magazin, Nicetry Magazine, laut.de & Sea-Watch

Dates&Tickets: http://audiolithbooking.net/poebel-mc

14.02.2020 Berlin - SO36

19.02.2020 Nürnberg - Explizit Rap Festival

21.02.2020 Hamburg - Uebel und Gefährlich

02.04.2020 Frankfurt - Zoom

03.04.2020 Saarbrücken - Studio30

04.04.2020 Münster - Gleis 22

08.04.2020 Leipzig - Conne Island

09.04.2020 Düsseldorf - zakk Düsseldorf

16.04.2020 München - Rote Sonne

17.04.2020 Wien (AT) - Arena

18.04.2020 Augsburg - Kantine

23.04.2020 Dresden - Chemiefabrik

24.04.2020 Nürnberg - Desi

25.04.2020 Stuttgart - Schräglage



Facebook | Instagram | Spotify | Youtube

