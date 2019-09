Pressemitteilung BoxID: 766586 (Audiolith International GmbH)

Egotronic Single "Der Bürgermeister" - das neue Album erscheint am Freitag

.



Egotronic - Ihr seid doch auch nicht besser (Album, 13.09.19)

Audiolith Shop: https://shop.audiolith.net/egotronic

Andere Shops: https://audiolith.net/al294



Info "Ihr seid doch auch nicht besser":



Mit „Ihr Seid Doch Auch Nicht Besser“ erscheint das neunte Studioalbum der Berliner Punkrock / Electro-Band um TORSUN BURKHARDT auf AUDIOLITH.



Zwei Jahre nach „Keine Argumente“ präsentiert das Quartett 14 neue Songs, die klangästhetisch mit kratzigem Garage-Punk-Wave-Rock plus Synth- und Elektronik-Einsatz recht eindeutig den Vorgänger weiterdenken, vielleicht noch etwas rauer, unpolierter und mit mehr Live-Feeling. Kratzige Gitarrenriffs zwischen Wave, Powerpop, Indierock und Punk, sirenenhafte oder in C64-Moods verharrende Synth-Lines, BURKHARDTs unverkennbarer Gesang und kräftige Konterchöre - auch wenn es manchmal etwas ruhiger wird, hat dieses Album einen geradezu beunruhigenden Zug nach vorne.



Während an bestimmten Traditionen wie dem Klassiker-Coversong („Nacht Im Ghetto“ / RAZZIA) oder Persönlich-introspektivem („Wie Dr. House“, „Berlin Im Winter“) festgehalten wird, sind die restlichen Lieder durchweg knallhart politisch und teilen zunehmend giftiger auch gegen Lethargie und Fehler im eigenen (linken) Lager aus. Der Opener „Wann Fangen Wir An“ ist ein ungeduldiger, aber bewegungslinker Aufruf, während der „Extremismustheorie“ und ihren erratischen „Hufeisen“-Ideen im Titelsong und „Linksradikale“ eine gallige Absage erteilt wird. Mit „Hundesohn“ und „Der Bürgermeister“ werden bayrisch- schwarze und schwäbisch-grüne Intimfeinde adressiert. Der Bezug von „Kantholz“ hingegen wirkt nach dem späteren Tod von WALTER LÜBCKE verstörend prophetisch. Die Gästeliste des Albums ist übersichtlich: mit DIE SUPERERBIN entstand der charmante Gender- Indiepop von „Wie Ein Mann“. ALLES SCHEIZE supportet beim launigen „Die Quintessenz Der Dinge“ und MARTIN SHITLER gibt „1 Like Für Euch“. Im nostalgischen 8Bit-Sound mit Vocoder (nicht Autotune!) wird am Ende des Albums die SPD ins 5%-Grab getragen.



EGOTRONIC, mit deren Musik laut Junge Union Bremen das „Ende der Freiheit der Kunst“ erreicht ist und die ferner laut AfD „linksversiffte Unkultur“ produzieren, sprechen trotz einfacher und komplett unakademischer Texte mit diesem Album mehr denn je die vielschichtigen Ebenen des sich weiterhin fortsetzenden gesellschaftlichen Rechtsrucks und der trägen bürgerlichen Reaktionen darauf an. Bewusst das Risiko eingehend, dass ihre Texte nicht mehr von allen sofort interpretiert werden können. Nachdem immer mehr Punkbands mit ihren Instant-Protestsongs in der Unsichtbarkeit verschwunden sind, benutzen die Berliner fast naiv die Stilmittel des Genres und erreichen bei allem oberflächlichen Sturm und Drang dabei eine erstaunliche inhaltliche Tiefe.



„Ihr Seid Doch Auch Nicht Besser“ wurde in Studio-Livetakes von CHRISTIAN MEVS (u.a. SLIME) und VREDEBER ALBRECHT (u.a. BLUMFELD) im SALON BERLIN RECORDINGS aufgenommen, produziert und gemischt von ROD GONZALES (u.a. DIE ÄRZTE, ABWÄRTS).



Egotronic live

Linksversiffte Unkultour

präsentiert von DIFFUS Magazin, Plastic Bomb, Ox-Fanzine, livegigs.de, taz - die Tageszeitung & Kampagne Plus1

Dates & Tickets: http://audiolithbooking.net/termine

25.10.2019 Hamburg - Knust

26.10.2019 Hannover - Café Glocksee

02.11.2019 Limburg - Huhn aufs Eis Festival

07.11.2019 Kassel - Goldgrube

08.11.2019 Karlsruhe - Substage

09.11.2019 Koblenz - Circus Maximus

16.11.2019 Husum - Speicher

23.11.2019 Oberhausen - Pressure Air Festival

30.11.2019 Salzwedel - Hanseat

06.12.2019 Saalfeld - Klubhaus

07.12.2019 Würzburg - Cairo

14.12.2019 Berlin - Festsaal Kreuzberg

20.12.2019 Mainz - Schon Schön

21.12.2019 Roßwein - Jugendhaus

14.02.2020 Köln - Gebäude 9

28.02.2020 Jena - Kassablanca

21.03.2020 Dresden - Scheune

17.04.2020 Leipzig - Werk2

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (