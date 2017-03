Neue Personalie bei Audio-Technica Deutschland

Seit dem 15.02.2017 verstärkt Christian Hähnel den technischen Außendienst Support (ATS) von Audio-Technica Deutschland. Mit Sitz in Hamburg wird Christian Hähnel alle Produktlinien bundesweit unterstützen wie: Audio-Technica, Clear-Com, Wisycom und Allen & Heath.



„Wir freuen uns sehr, in Christian einen erfahrenen FOH-Mann und System-Tec gefunden zu haben. Mit nationalen und internationalen Größen konnte er einen reichen Erfahrungsschatz aufbauen. Mit großer Empathie und enormen technischen Wissen ausgestattet wird er das nunmehr siebenköpfige Team „on the road“ bereichern. Wir können nun sehr schnell aufgrund der räumlichen Nähe in der BRD unsere Kunden supporten, sei es mit Demos, bei Veranstaltungen, Trainings etc. Zusammen mit den vier Außendienst-Sales-Kollegen sind wir optimal für die immer schneller werdenden Anforderungen ausgestattet“, so Tom Mikus, Sales & Marketing Director.

Audio-Technica Ltd. Niederlassung Deutschland

Seit mehr als 50 Jahren ist Audio-Technica ein weltweit führender Innovator im Bereich der Schallwandlertechnologien. Neben dem Design ist Audio-Technica insbesondere für die anspruchsvolle Fertigung von professionellen Mikrofonen, Funksendeanlagen, Kopfhörern, Mischern und Elektronikbauteilen bekannt. Mikrofone und Kopfhörer von Audio-Technica kommen unter anderem bei Katherine Jenkins, Metallica, Gwen Stefani, Linkin Park, The Pigeon Detectives, Ben Mynott und Eddie Halliwell zum Einsatz.

