Auszeit-Special in Indien

Das Atmantan Wellness Resort im Westen Indiens bietet seinen Gästen den ganzen Sommer lang mit attraktiven Angeboten und freien Übernachtungen die Möglichkeit, einmal so richtig zu entspannen. So erhalten Erholungssuchende, die einen ganzen Monat abschalten möchten, vom 1. April bis 30. September 2018 bei der Buchung eines Retreats mit 20 Übernachtungen acht weitere Nächte gratis dazu und sparen damit rund 29 Prozent. Wer nicht ganz so viel Zeit mitbringt, bucht ein Retreat mit 15 Übernachtungen, erhält sechs weitere Nächte umsonst und spart damit sogar rund 38 Prozent. Bei einem Aufenthalt von zehn Nächten gibt es vier Nächte gratis, was eine Ersparnis von ebenfalls rund 29 Prozent bedeutet. Die Preise für ein zehntägiges Retreat beginnen bei 4.200 US-Dollar, zirka 3.390 Euro, pro Person. Ein Retreat über 15 Nächte ist ab einem Preis von 6.300 US-Dollar, zirka 5.100 Euro, buchbar, ein Retreat mit 20 Übernachtungen kostet ab 8.400 US-Dollar, zirka 6.790 Euro. Die Preise gelten pro Person in einem Doppelzimmer Asoka mit Vollpension, Arztgespräch bei Ankunft und vor der Abreise, Körperanalyse, mindestens einer Behandlung pro Tag und Person sowie freiem Zugang zum Spa und den Fitnessräumen. Zudem steht jeden Tag ein abwechslungsreiches Aktivprogramm zur Auswahl. Weitere Informationen finden sich unter www.atmantan.com.



Insgesamt neun verschiedene Programme ab mindestens drei Nächten stehen Gästen zur Verfügung: Wellness-Einsteiger wählen Atmantan Living oder entspannen mit Spa Life. Sportlicher geht es bei den Programmen Journey to Yoga und Fitness Challenge zu. Für reinigende Aufenthalte eignen sich besonders Master Cleanse, Weight Balance und Holistic Health. Die klassische Ayurveda Panchakarma-Kur wird ebenfalls angeboten. Recht neu ist das auf stärkende Physiotherapie spezialisierte Angebot Restorative Physiotherapy. Alle Programme sind ganzheitlich ausgerichtet und werden von einem erfahrenen Team aus professionellen Therapeuten, Trainern und Ärzten begleitet. Der Behandlungs- und Trainingsplan sowie die Vollpension bestehend aus Frühstück, Mittag- und Abendessen werden durch Eingangsgespräche und Untersuchungen individuell auf den Gast abgestimmt.

Atmantan Wellness Centre

Eingebettet im Sahyadri Gebirge, zirka 90 Fahrminuten von Pune und dreieinhalb Stunden von Mumbai entfernt, eröffnet sich im Atmantan Wellness Resort der Blick auf den Mulshi See und unberührte Natur. Die 73 Zimmer und Villen in vier Kategorien sind modern eingerichtet und geben den Blick frei auf den idyllischen Garten oder den Mulshi See. Das kulinarische Konzept basiert auf einer Fusion aus asiatischen, ayurvedischen, mediterranen und makrobiotischen Gerichten mit vorwiegend lokalen und saisonalen Produkten. Im Atmantan Spa sorgen ein Dampfbad, eine Sauna, eine Infrarot-Sauna sowie ein beheizter Indoor Salzwasser-Pool für Entspannung. In insgesamt 23 Behandlungsräumen werden holistische Massagen und Behandlungen angeboten. Sportliche Gäste erwarten ein rund 600 Quadratmeter großes Fitnesszentrum mit modernsten Geräten, Yoga-, Spinning-, Pilates- und Aerobicräumlichkeiten sowie ein umfangreiches Aktivitätenprogramm mit zahlreichen Yoga- und Fitnesskursen.



