Vielfältigkeit im Minimaldesign

In großen Büros, Kantinen und Konferenzräumen müssen Stühle und Tische häufig schnell und einfach umgestellt werden können, beispielsweise von einer Blocktafel zur E-Form, oder von einer Fischgrätenform zur U-Form. Aus diesem Grund hat die ATL GmbH nun gemeinsam mit IONDESIGN Berlin das Modell „Schöner Tisch“ entwickelt, das durch schlanke, klare Formen sowohl optisch anspricht als auch praktikabel im Alltag ist. Der Tisch wurde in diesem Jahr bereits für sein durchdachtes Design mit dem German Design Award Special 2018 in der Kategorie „Office Furniture“ ausgezeichnet. „Maximale Individualisierung mit minimaler Erscheinung finden Käufer auf dem Markt bisher eher selten vor. Um das zu ändern, haben wir das Produkt ,Schöner Tisch‘ entwickelt“, erklärt Christian von Tenspolde, Geschäftsführer der ATL Aquarien Terrarien Ladenbau GmbH.



Ein Tisch – ein Guss



Das Stahlgestell des Modells „Schöner Tisch“ fertigt die ATL GmbH aus einem Guss an und unterstreicht damit dessen Geradlinigkeit und puristische Form. Kunden können zwischen Stahl oder Edelstahl wählen und die Oberfläche unterschiedlich nachbehandeln lassen, sodass das Gestell beispielsweise über eine geschliffene, lackierte oder gebürstete Struktur verfügt. Auch die Holzfaser-Tischplatte veredelt ATL auf Wunsch mit unterschiedlichen Oberflächenmaterialien, wie Tischlinolium, Beton, Holz oder Leder sowie Dekoren in verschiedenen RAL-Farben und Oberflächen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit auf Sonderwünsche einzugehen und jedes geeignete Tischplatten-Material einzusetzen. „Dadurch entsteht ein einzigartiges Modell, abgestimmt auf den persönlichen Geschmack. Da sich dieser jedoch auch von Zeit zu Zeit ändert, können wir die Tischplatte jederzeit nachträglich austauschen“, erläutert Christian von Tenspolde. Neben der optisch individuellen Gestaltung fertigt ATL auch die Tischfläche und -höhe nach Maß. Wahlweise misst die Länge und Breite der Tischplatte zwischen 60 Zentimeter und 2,5 Meter. Für eine flexible Höhenverstellbarkeit von bis zu 6 Zentimetern befinden sich zudem in den Tischbeinen integrierte Stellfüße. Somit ist eine variable Höhe von 68 bis 74 Zentimetern möglich.



Flexibel in der Kombination



Der ,Schöne Tisch‘ bietet eine große Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten, die besonders für Unternehmer aber auch für private Kunden interessant sind. Arbeitnehmer können mehrere Modelle des „Schönen Tischs“ miteinander kombinieren und sie ohne Lücken zusammenstellen. So entsteht aus vielen einzelnen Schreibtischen ein großer Konferenztisch. Durch das klare Design und die verwendeten Materialien verfügen die Tische über ein geringes Gewicht von circa 30 Kilogramm, wodurch sie auch von einer einzelnen Person leicht zu händeln sind. „Um lästige Kabel sowohl auf der Tischfläche als auch darunter zu verstecken, bieten wir die Option, frei positionierbare Kabeldurchlässe und versteckte Kabelkanäle auszuwählen. Flache Schubkästen, die sich direkt unter der Tischplatte befinden, ermöglichen zudem das Verstauen von Dokumenten und kleinen Utensilien, ohne das optische Gesamtbild zu stören“, beschreibt Christian von Tenspolde die optionale Ausstattung und fügt hinzu: „Unternehmer können die Schreibtische durch unsere große Auswahl an Farben und Materialien an das Corporate Design anpassen, sodass eine einheitliche Optik entsteht.“



Weitere Informationen unter http://www.atl-wolfen.de/ und http://schoener-tisch.de/

ATL Aquarien Terrarien Ladenbau GmbH

Die ATL Aquarien Terrarien Ladenbau GmbH aus Bitterfeld-Wolfen fertigt seit über 50 Jahren Tierverkaufsanlagen für Fische, Reptilien und Vögel an. Seit der Übernahme der Firma durch Christian von Tenspolde und Sebastian Müllers im Jahre 2015 spezialisierte sich das Unternehmen zudem vermehrt auf die individuelle Anfertigung von Verkaufsmöbeln und ganzheitliche Inneneinrichtung aus einer Hand. Außerdem wird die Fertigung eigener Produkte vermehrt fokussiert. Die ATL GmbH steht daher für innovative Produktlösungen und eine individuelle Herstellungsmöglichkeiten für verschiedenste Branchen.

