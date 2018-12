Tierisch gute Laune

05.12.18

Christian von Tenspolde, Geschäftsführer der ATL Aquarien Terrarien Ladenbau GmbH, ein Unternehmen der SELANO Gruppe, erklärt, wie Aquarien unsere Stimmung beeinflussen:



„Laut einer Studie besaßen im Jahr 2017 etwa 65 Prozent der deutschen Haushalte ein Tier, wobei diese Zahl parallel zur Anzahl der Haustiere seit einigen Jahren stetig steigt. Während die Deutschen im Jahr 2016 31,6 Millionen Tiere besaßen, lag der Wert 2017 bereits bei 34,3 Millionen. Aquarien reihten sich in dieser Aufstellung mit einer Anzahl von 2,0 Millionen im Jahr 2016 und 2,1 2017 auf Platz 5 ein, hinter Katzen, Hunde, Kleintiere und Ziervögel – dabei sind Fische mit 80 Millionen zahlenmäßig Topreiter im Haushalt-Battle. Die Zahlen zeigen, dass die Fischhaltung bei der Wahl des Haustieres immer noch unterschätzt wird, denn die bunten Aquarienlandschaften sehen nicht nur schön aus, sie bringen auch gesundheitliche Vorteile mit sich: Vor einigen Jahren konnten amerikanische Forscher nachweisen, dass der Anblick von Fischen sowohl den Blutdruck senkt als auch zu einer verbesserten Stimmung und einem ruhigeren Herzschlag führt – dabei vergrößert sich der Effekt mit der Anzahl der Fische. Diese Wirkung nutzen inzwischen auch immer mehr Arztpraxen für sich und integrieren in ihre Wartezimmer beruhigende Unterwasserwelten, die für eine ruhige Atmosphäre sorgen und so unter anderem Angstpatienten helfen. Auch in privaten Haushalten stellen Aquarienbewohner eine Bereicherung dar und das Gute: Sie sind in der Regel sogar in den Haushalten erlaubt, in denen andere Haustiere verboten sind, da sie keine lauten Geräusche erzeugen. Besonders Kinder fasziniert zudem die farbenfrohe Unterwasserwelt. Sie können aufgrund der geringen Verletzungsgefahr bereits früh Verantwortungsbewusstsein erlernen und sich ab einem Alter von acht Jahren unter der Aufsicht der Eltern nahezu eigenständig um die kleinen Tiere kümmern, sodass sich ihre Sozialkompetenz erhöht. Daher eignen sich Aquarien gerade auch für Familien.“



