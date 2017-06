"Ordertage Mainhausen" ganz im Zeichen von Frühjahr/Sommer 2018

Am 14. und 15. Juli 2017 trifft sich die Lederwarenbranche anlässlich der „Ordertage Mainhausen“ zum Orderauftakt Frühjahr/Sommer 2018. Diese vom ASSIMA Verbund ins Leben gerufene, verbundgruppenübergreifende Messeveranstaltung bietet dem Fachpublikum unterschiedlicher Branchen die Möglichkeit, sich über die Kollektions- und Produktneuheiten von über 80 nationalen und internationalen Marken aus den Segmenten Tasche, Reisegepäck, Freizeit, Schule, Kleinlederwaren, Schirm und Accessoires wie Schmuck, Schals, Tücher und Gürtel zu informieren und entsprechende Ordern zu platzieren. Auch wird zum zweiten Mal der ASSIMA PLUS Award „Das goldene Plus“ an die jeweils drei besten ASSIMA PLUS Mitglieder sowie die drei besten ASSIMA PLUS Systemlieferanten des Jahres 2016 verliehen.



Wenn am 14. und 15. Juli 2017 die „Ordertage Mainhausen“ ihre Tore öffnen, erwarten das Fachpublikum der Lederwaren- und Schuh- wie auch der Textil- und Geschenkartikel­branche wie gewohnt in sechs Hallen die Frühjahr/Sommer Kollektionen 2018 von mehr als 80 nationalen und internationalen Marken. „Dieses Jahr findet die wichtige Berliner Messewoche vor den „Ordertagen Mainhausen“ statt. Das bietet den Besuchern beider Veranstaltungen die Möglichkeit, sich zunächst in Berlin zu informieren und dann in der gewohnt entspannten Arbeitsatmosphäre in Mainhausen ihre Aufträge bei den wichtigsten Marken und Lieferanten zu platzieren“, fasst Angelika Knobloch, Einkaufs- und Marketingleitung ASSIMA, die unter anderem die Messeorganisation und Zusammenarbeit mit den Lieferanten verantwortet, ihre Erfahrungen aus Gesprächen mit Mitgliedern zusammen. Die Bandbreite der Produkte, von Taschen über Reisegepäck, Freizeit, Schule, Kleinlederwaren und Schirme bis hin zu Accessoires wie Schmuck, Schals, Tücher und Gürtel, ist nicht nur perfekt für Vollsortimenter geeignet, auch Händler mit einem eher spezialisierten Angebot finden hier die wichtigsten und erfolgreichsten Marken für den deutschen Markt. Dazu gehören unter anderem Aunts and Uncles, Picard, Braun Büffel, Vaude, Egobag, Bree, Suri Frey oder Samsonite. Daneben nimmt die Präsenz internationaler Marken stetig zu.



In der ASSIMA eigenen Halle dreht sich neben den Eigenmarken-Kollektionen alles um ASSIMA PLUS, das zukunftsorientierte Konzept für eine marktoptimierte, intensive Zusammenarbeit zwischen Industrie und Handel, das in 2016 das bisher erfolgreichste Jahr vorweisen kann. Außerdem wird anlässlich der „Ordertage Mainhausen“ zum zweiten Mal der ASSIMA PLUS Award „Das goldene Plus“ verliehen. Gekürt werden die drei besten Mitglieder und Systemlieferanten in den Kategorien „Kooperation“, „Performance“ und „Mitglied“ beziehungsweise „Systemlieferant“ auf Basis des Jahres 2016. Ermittelt werden die Preisträger anhand der Auswertung der Fragebögen, die im Vorfeld an Mitglieder und Systemlieferanten verschickt werden. „Dieser Award löst bei Mitgliedern wie Lieferanten eine hohe Begehrlichkeit aus, die Teilnahme ist in diesem Jahr signifikant gestiegen, wir haben deutlich mehr Rücklauf auf die Aussendung der Ausschreibungsunterlagen erhalten“, freut sich Knobloch schon jetzt darauf, den Siegern den Award am ersten Messetag zu überreichen.



Wie gewohnt sind für die Besucher, unabhängig davon, ob sie Mitglied einer der Verbundgruppen sind oder nicht, Eintritt und Parkplätze kostenlos, ebenso wie das Catering und die Teilnahme an der Messeparty, die am ersten Messetag abends ab 18 Uhr stattfindet und mit einem leckeren Barbecue eingeläutet wird.



Die nächsten Ordertage finden am 12. und 13. Januar 2018 statt. Mehr Informationen auf www.ordertage-mainhausen.de.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren