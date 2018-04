a.s.s. concerts fortan zuständig für das Live-Booking von FOOLS GARDEN

a.s.s. concerts zeichnet sich fortan verantwortlich für das Live Booking von FOOLS GARDEN. Am 20.04. erscheint das neue Album der Pforzheimer Band, "Rise and Fall", welches sie in den kommenden Monaten auch auf diversen Konzerten live präsentieren.



Sehr gereift und vielseitig präsentiert sich die 1991 gegründete Band FOOLS GARDEN auf ihrem insgesamt zehnten Studiowerk. Ihr aktuelles Album ‚Rise And Fall‘ bietet eine äußerst abwechslungsreiche Song-Kollektion, die nicht nur höchst eigenständig daherkommt, sondern auch klassisch-zeitlose Qualitäten in Komposition, Interpretation und Arrangement pflegt. „Wir haben dieses Mal beim Schreiben der Songs eine ganz besondere Disziplin walten lassen“, erzählt Sänger/Komponist Peter Freudenthaler. „Ein Song durfte erst dann zur Seite gelegt werden, wenn er in seiner Struktur vollendet war, sodass er später im bandeigenen Studio aufgenommen werden konnte“.



Die 14 stets sehr melodiösen Titel decken stilistisch eine große Bandbreite ab. Beispielhaft dafür sind das opulent arrangierte Midtempo-Opus ‚I Burn’ (erinnert wegen des Falsett-Chorus entfernt an a-ha oder Coldplay), die gefühlvolle Akustik-Ballade ‚Marie Marie’ oder das atmosphärische, minimalistische ‚All We Are’, das Freudenthaler seinem Sohn gewidmet hat. Mit dem elektronisch-fließenden ‘Still Running‘ erschließen sich Fools Garden sogar neues Terrain!



Und da sie Musik auf Basis altbewährter Werte spielen, überrascht es am Ende nicht, dass in dem Uptempo-Rocker ‚Boys‘ über den Einheitsbrei im Rundfunk gelästert wird: „The radio is playing the same songs all the time, they stick in the rotation, send shivers down my spine. I don’t feel connected“. Wen die Eintönigkeit des Airplays ebenfalls kalt lässt oder gar anödet, dem bieten FOOLS GARDEN mit ‚Rise And Fall‘ (als Vinyl-Ausgabe samt Klappcover oder CD im DigiPack erhältlich!) eine abwechslungsreiche Alternative.



In den kommenden Monaten präsentieren FOOLS GARDEN die neue Platte und ihre größten Hits auf diversen Konzerten live, weitere Termine sind in Planung:



FOOLS GARDEN

19.04.18 Freiburg, Jazzhaus SWR 1 Radiokonzert

23.04.18 Saarbrücken, SR3 Radiokonzert

25.04.18 Mainz, SWR 1 Radiokonzert

03.05.18 Berlin, RBB Radiokonzert

05.05.18 Mühlacker, Mühlacker Frühling

02.06.18 Saarbrücken, Tag der Organspende

02.06.18 Bad Schwalbach, Landesgartenschau

09.06.18 Berlin, Open Air Kindl Bühne Wuhlheide *Berliner Rundfunk Open Air

15.06.18 Spremberg, Freilichtbühne

16.06.18 Kamenz, Hutbergbühne

22.06.18 Obersulm, Schloss Affaltrach

21.07.18 Köln, Kölner Lichter *Gäste bei Guildo Horn

03.08.18 Lüdenscheid, Kult.Park

10.08.18 Rockenhausen, Schlosspark Open Air

11.08.18 Eppstein, Burg Eppstein

18.08.18 Bad Säckingen, Bufedo

07.12.18 Schwelm, Ibachhaus

22.12.18 Knittlingen, Cellarium



weitere Termine in Planung



Weitere Infos unter www.assconcerts.com/, www.foolsgarden.de und www.assconcerts.com/artists-details/fools-garden



