THE HOOTERS im Sommer 2018 auf "Give The Music Back" Tour

Die amerikanische Kultband THE HOOTERS ist im Sommer 2018 auf großer "Give The Music Back" Tour. Karten für die Konzerte gibt es ab dem 11.12. im exklusiven Presale bei Ticketmaster und ab dem 13.12. an allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Als THE HOOTERS 1980 erstmals in der Musikszene von Philadelphia auftauchen, erobern sie mit rasanter Geschwindigkeit die Ostküste. Angeführt vom Keyboarder Rob Hyman und dem Gitarre spielenden Sänger Eric Bazilian veröffentlichten sie ihr erstes Indie-Album 1983, welches aus dem Stand 100.000 Schallplatten verkaufte und welches zudem der Träger der Original-Versionen mit künftigen Welthits wie „All You Zombies“ und „Fightin On The Same Side“ war. Schon 1 Jahr später unterschrieben THE HOOTERS ihren ersten Major-Platten-Vertrag bei Columbia Records und veröffentlichten schon kurz danach, 1985, ihr offizielles Debut “Nervous Night” mit solch Klassikern wie “Day by Day“, “And We Danced”, “Where Do The Children Go” und natürlich “All You Zombies”.



Mit der Teilnahme am LIVE AID-Konzert im Juli 1985 in Philadelphia erlangten THE HOOTERS weltweit Gold und Platin-Status für ihr Album “Nervous Night”. Das damals wichtigste Musikmagazin, der „Rolling Stone“, kürte die Band darauf folgend als “Best New Band Of The Year” im Jahr 1985. Die darauf folgenden Hits “Johnny B”, “Karla With A K” und “Satellite” waren allesamt auf dem Longplayer “One Way Home” (Columbia 1987), gefolgt vom Gold und Platin-Album “Zig Zag” (Columbia 1989), welches mit dem Song “500 Miles” die Aufmerksamkeit von keinem geringeren als Pink Floyd’s Roger Waters erregte. Roger Waters war es dann auch, der THE HOOTERS einlud, beim legendären Event, dem des 20. Jahrhunderts und ausklingenden Jahrtausends, dabei zu sein - dem Multimedia-Event-Extravaganza “The Wall” (Live aus Berlin), das 1990 zusammen mit den Stars und Größen wie Joni Mitchell, Van Morrison, The Band, Bryan Adams und vielen anderen stattfand.



Auch als Songwriter aktiv, schrieben Bandleader Eric Bazilian und Rob Hyman Songs für die ganz Großen im Musikbusiness. Gemeinsam mit Produzent Rick Cherloff entstand ein Alltime-Classic: Rob und Cyndi Lauper’s Song “Time After Time”, der neben “She’s So Unusual” auf Cyndi Laupers Debut-Album war und für mehrere Grammys nominiert wurde, unter anderem in der Kategorie „Song Of The Year“ und seit eh und je zu den größten 80-Jahre-Hits überhaupt gehört. Auch das Debut “Relish“ von Joan Osborne war in großen Teilen von Eric und Rob mitgeschrieben und bespielt worden, und der von Eric meisterlich geschriebene Hit “One of Us” schoss in den USA für mehr als 8 Wochen in die Top 10. “Relish” und teilweise der Song “One of Us” waren 1996 für diverse Grammys in den Kategorien “Song Of The Year, Record Of The Year und Best Female Pop Vocal Performance” nominiert. Nicht verwunderlich also liest sich auch die Liste der Künstler, die mit Rob und Eric gearbeitet haben, wie das „Who is Who“ der Musikwelt. Hier eine, allerdings nicht vollständige, Aufzählung: Taj Mahal, Mick Jagger, Sophie B. Hawkins, Jon Bon Jovi, Willie Nelson, The Band, LeAnn Rimes, Amanda Marshall, Billie Myers, Carole King, Robbie Williams, Dar Williams, Jonatha Brooke, JC Chasez, Meatloaf und The Scorpions. Im Jahr 2000 coverte kein Geringerer als Ricky Martin “Private Emotion”, was ein riesiger Hit wurde.



2001 gaben THE HOOTERS ihre Wiedervereinigung bekannt und touren seit dem intensiv und dauerhaft. Auch 2018 wollen sie es sich nicht nehmen lassen, ihre deutschen Fans zu besuchen:



Kulturnews, Classic Rock, guitar & GoodTimes präsentieren:



THE HOOTERS

"Give The Music Back" Tour 2018

07.07.2018 Bensheim · Musiktheater Rex

08.07.2018 Ritterhude · Forum Ritterhude

16.07.2018 Köln · Kantine

17.07.2018 Bochum · Zeche

18.07.2018 Berlin · Columbia Theater

19.07.2018 Nürnberg · Hirsch

23.07.2018 Aschaffenburg Colos Saal

27.07.2018 Braunschweig Wolters Hof (open air) * mit Manfred Manns Earth Band

01.08.2018 Augsburg Spectrum

weitere Termine in Kürze.



Karten für die Konzerte gibt es ab dem 11.12. im exklusiven Presale bei Ticketmaster und ab dem 13.12. an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie telefonisch unter 01805 – 2001 (€ 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. € 0,42/Min.)



Weitere Infos unter http://www.assconcerts.com/

