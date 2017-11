Neu bei a.s.s concerts & promotion: LEON BUCHE im April 2018 auf Deutschlandtour

Pianist und Sänger LEON BUCHE ist im April 2018 erstmalig mit seiner Band auf Deutschlandtour. In insgesamt sechs Städten wird der Künstler, der gerade als "Human Jukebox" beim Supertalent für Furore sorgt, sein Programm zum Album "Unlimited" vorstellen. Karten für die Konzerte gibt es ab dem 13.11. bei Ticketmaster.



Als LEON BUCHE 1988 in Bremen geboren wurde, ahnte keiner, dass ein begabter Pianist und Komponist zur Welt gekommen war, der später in äußerst kreativem und gestalterischem Stil junge Pop-Musik mit klassischer Musik künstlerisch vereinigen würde. Seine Eltern erkannten das Talent ihres Sohnes rasch - schon mit vier Jahren bekam er seinen ersten Klavierunterricht, als er sieben Jahre alt war übernahm die renommierte Klavierpädagogin Prof. Doris Wagner-Dix. Mit acht bestand er die Aufnahmeprüfung als Jungstudent im Fach Klavier an der Hochschule für Musik (HfM) "Hanns Eisler" in Berlin. Mit elf wurde er außerdem Jungstudent für Komposition an der Berliner Universität der Künste bei Professor Jolyon Brettingham-Smith. Im Alter von vierzehn komponierte er seine erste Sinfonie nach dem Buch "Harry Potter und der Stein der Weisen", die ein bundesweiter Medienerfolg wurde und vielfach im TV ausgestrahlt wurde. Ein Jahr später folgte die Sinfonie Nr. 2 „Der Aufstand“, die 2003 vom Deutschen Filmorchester Babelsberg uraufgeführt wurde.



Über die Jahre wurde LEON BUCHE mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Als Pianist ist er Preisträger von über 25 internationalen Klavierwettbewerben. Zu seinen größten Highlights zählen hier der "Grand Prix" beim Internationalen Klavierwettbewerb in Nizza, der erste Preis beim Chopin-Wettbewerb in Rom, wie auch der zweite Preis beim Internationalen Klavierwettbewerb "Virtuoses du future"(Schweiz), benannt nach Martha Argerich. Zudem war LEON BUCHE drei Jahre in Folge Preisträger beim Internationalen Klavierwettbewerb "Isaac Albéniz" in Ferrol.



In Kürze erscheint sein neues Album ‚Unlimited‘, in einem Genre das man – in ECHO-Kategorien gesprochen – klar ‚Klassik ohne Grenzen / Crossover: Classic meets Pop‘ nennen würde. So arbeitet LEON BUCHE beispielsweise "Summer" - ein Stück, das sowohl Elemente aus Calvin Harris' Sommerhit ‚Summer‘ als auch aus Vivaldis ‚Sommer‘ aus den 4 Jahreszeiten enthält um und verbindet diese auf originelle Weise mit persönlicher Nuance. In einem Stück, das er ‚Turkish Amadeus‘ benannte, trifft Falco auf den ‚türkischen Marsch‘ von Mozart und ‚Kiss Kiss‘ von dem türkischen Interpreten Tarkan Simarik. Zusätzlich verbindet er diesen Stil auch mit eigenen Songs, was er zuletzt beim TV-Format "Deutschland Sucht Den Superstar" (Top 25) als Sänger unter Beweis stellte, wie auch als Songwriter für viele andere renommierte Acts. Aktuell stellt er sein Talent als "Human Jukebox" bei "Das Supertalent" unter Beweis - ins Halbfinale ist er bereits eingezogen, so viel darf vorerst verraten werden.



Bei seinem eigenen Bühnenprogramm wird LEON BUCHE von seiner Band unterstützt, die aus dem Gitarristen Julius Conrad, dem Bassisten Samuel Dette und dem Drummer Jannis Wolff besteht.

Man darf auf eine bunte Mischung aus Gesang, Klassik und Pop gespannt sein, welche der Künstler in seiner ganz besonderen Art und Weise dem Publikum präsentiert.



LEON BUCHE

"Unlimited" Tour 2018



04.04.18 München · Kultur im Schlachthof

05.04.18 Stuttgart · ClubCann

06.04.18 Leipzig · Kupfersaal

17.04.18 Berlin · Columbia Theater

18.04.18 Hamburg · Stageclub

19.04.18 Köln · Kulturkirche



Tickets für die Konzerte gibt es ab dem 13.11. bei Ticketmaster und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie telefonisch unter 01805 – 2001 (€ 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. € 0,42/Min.)



Weitere Infos unter http://www.assconcerts.com/

