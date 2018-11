26.11.18

Die deutsche Band ALPHAVILLE, auf den Bühnen der Welt zu Hause, genießen bereits seit ihrem Debüt Kultstatus. 2019 kommen sie mit ihrer „Forever Young“-Tour wieder ins Heimatland. Tickets gibt es ab heute, 26.11., 15 Uhr im exklusiven Presale bei Ticketmaster und ab 27.11., 15 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Forever Young, dieser Titel begleitet Alphaville-Sänger und -Gründer Marian Gold nicht erst seit dem Überhit (und gleichzeitig Debütalbumtitel) im Jahre 1984, der zusammen mit „Big in Japan“ und „Sounds Like a Melody“ zu ALPHAVILLEs Erfolgshymnen zählt, die heute noch gern im Radio gespielt werden. Denn Forever Young hieß auch Golds 1982 mit Bernd Lloyd und Frank Mertens gegründete Band, der Vorläufer von ALPHAVILLE. Und schaut man heute zurück, ist ALPHAVILLE tatsächlich „forever young“ – Marian Gold’s unverwechselbare Stimme klingt auf dem aktuellen Album „Strange Attractor“ frisch wie eh und je.



Der ALPHAVILLE-Nukleus gründete sich an der Berliner Hochschule der Künste, wo das erwähnte Trio damals mehr Lust hatte Musik statt Bilder zu produzieren: „Nach dem Do-It-Yourself-Geist des Punk haben wir unsere Drum-Sequenzen auf einer Zweispur-Maschine geloopt. Es gab ja keinen Drummer! Somit mussten wir auf diese frühe Sampling-Form zurückgreifen, bevor der Begriff 'Sampling' überhaupt existierte“, erinnert sich Marian Gold. Relativ schnell mit einem Plattenvertrag ausgestattet, landeten ALPHAVILLE mit ihrem Debütalbum mehrere Welthits. Millionen schwere Titel, die ihnen den Status der Studioband mit größtmöglicher künstlerischer Freiheit einbrachte. „Wir haben unser Dasein im Elfenbeinturm genossen, alles ausprobiert und auf den stetigen musikalischen Wandel gesetzt.“



Seit Mitte der neunziger Jahre touren ALPHAVILLE kreuz und quer über den Globus. Mit gefeierten Tourneen von Salt Lake City bis Singapur, von Russland bis Südafrika, wobei sich intime Clubkonzerte mit Stadion- und Festivalauftritten vor Zehntausenden regelmäßig abwechseln.



ALPHAVILLEs siebtes Studioalbum „Strange Attractor“ erschien 2017. Eine Kreuzung von pumpenden Funk- und Soul-Zitaten mit hymnisch-barocker Euphorie à la Frankie Goes To Hollywood, ABBA und Pink Floyd und von einer Reinheit im Elektro-Pop, wie wir sie zuvor eigentlich nur zu Beginn der Achtzigerjahre gehört haben, als das Genre noch jung war. Die erste Singleauskoppelung „Heartbreak City“ landete sofort wieder in den Charts.



Vergangenen Freitag, 23.11. haben ALPHAVILLE die neue Single „Love will find your way“ veröffentlicht, ein Vorbote auf das neue Album "Thunderbaby", das im nächsten Jahr herauskommt. Am 27.11. ist Marian Gold im Christmas-Special von „Sing meinen Song“ zu Gast, dem VOX-Format, an dessen 5. Staffel Marian teilnahm.



ALPHAVILLE

„Forever Young“ Tour 2019



15.03.2019 Leipzig · Haus Auensee

16.03.2019 Stuttgart · Im Wizemann

19.03.2019 Bochum · Zeche

20.03.2019 Köln · Gloria

29.03.2019 Berlin · Huxleys

30.03.2019 Hamburg · Gruenspan

09.04.2019 Frankfurt · Batschkapp

10.04.2019 München · Technikum



Offizielle Homepage: www.alphaville.info



Tickets für die Konzerte gibt es ab heute 10 Uhr bei Ticketmaster sowie telefonisch unter 01805 – 2001 (€ 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. € 0,42/Min.)

