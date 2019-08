Pressemitteilung BoxID: 762942 (Asklepios Stadtklinik Bad Tölz GmbH)

Lust auf was Neues? Komm hospitieren!

Asklepios Klinik Lindau bietet Hospitation für alle Berufsgruppen an

Lust auf was Neues? Komm hospitieren! Unter diesem Motto bietet die Asklepios Klinik Lindau interessierten neuen Kollegen und Kolleginnen aller Berufsgruppen im Rahmen einer Hospitation Einblicke in die Klinik. „Wir bieten Hospitationen für alle Berufsgruppen, Ärzte, Pflege und Servicekräfte an. Darunter sind unter anderem die folgenden Einsatzbereiche: Intensivstation, unsere verschiedenen internistischen und chirurgischen Stationen, OP, Notaufnahme sowie die Administration“, betont Geschäftsführer Boris Ebenthal.



Und so funktionierts: Einfach unter www.asklepios.com/lindau/hospitation den entsprechenden Einsatzbereich wählen, mit den Verantwortlichen Kontakt aufnehmen und einen Tag für die Hospitation vereinbaren. Am Tag der Hospitation wird der Bewerber dann vom zuständigen Ansprechpartner in Empfang genommen, lernt seinen Einsatzbereich und die Kollegen kennen und wird mit in den Arbeitsalltag eingebunden. Die Auslagen im Rahmen der Hospitation in Form vom Zeitaufwand, Anfahrt und unter Umständen auch für die Unterkunft werden von der Klinik erstattet. Sind beide Seiten überzeugt, erhält der Bewerber im Anschluss an die Hospitation dann sein individuelles Jobangebot. „Uns ist es wichtig, dass potentielle neue Mitarbeiter einen realen Einblick in die alltägliche Arbeit bei uns bekommen. Daher werden die Hospitanten direkt in unseren Arbeitsalltag mit eingebunden. Das Team des jeweiligen Einsatzbereichs steht dabei mit Rat und Tat zur Seite“, so Boris Ebenthal weiter.



Über die Asklepios Klinik Lindau



Die Asklepios Klinik Lindau ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 110 Planbetten in den Abteilungen Allgemein- und Viszeral-Chirurgie mit Urologie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Innere Medizin, Akutgeriatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Intensivmedizin. Die Abteilung Hals-Nasen-Ohrenheilkunde wird als Belegabteilung geführt.



Eine radiologische Gemeinschaftspraxis ist am Haus ebenso angesiedelt wie eine nephrologische Praxis mit Dialysestation, eine urologische Praxis, eine orthopädische Praxis sowie ein Sanitätshaus. Die Notfallversorgung der Region wird rund um die Uhr über die Notaufnahme sichergestellt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (