Telefonische Erreichbarkeit der Asklepios Klinik Lindau

11.12.18

Die Asklepios Klinik Lindau ist derzeit aufgrund von Leitungsproblemen nur eingeschränkt telefonisch erreichbar.



Große Stadtteile von Lindau sind aufgrund von Reparaturarbeiten an den Glasfaserleitungen an den Zuggleisen telefonisch oder per Fax gar nicht, oder nur eingeschränkt erreichbar. Leider ist unseren Klinikbetrieb auch davon betroffen.



Bis zur Schadensbehebung haben wir folgende Telefonnummern eingerichtet, unter welchen Sie uns erreichen können.



Telefon Empfang: +49 8382 276 0 von 06:00 – 22:00 Uhr



Telefon Notaufnahme: +49 8382 276 2050 von 00:00 – 24:00 Uhr (nur für absolute Notfälle!)



Sofern Sie uns eine Mail zukommen lassen wollen, verwenden Sie bitte die Mailadresse lindau@asklepios.com



Bitte wählen Sie in Notfällen die Telefonnummer 112 für den Rettungsdienst. Den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter der Telefonnummer 116 117.



Wir hoffen, dass die Probleme bald behoben werden können und Sie uns wieder wie gewohnt erreichen können.

(lifePR) (