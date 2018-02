Asklepios Klinik Lindau verlängert Pachtvertrag für Grundstück mit Hubschrauberlandemöglichkeit in Kliniknähe

Die Asklepios Klinik Lindau hat den Pachtvertrag für das Grundstück mit der Hubschrauberlandemöglichkeit in Kliniknähe verlängert und prüft alle Optionen, die Anflugmöglichkeit weiter aufrecht zu erhalten. Ziel ist es, gemeinsam mit dem Landkreis Lindau einen Weg zu finden, dass die Landemöglichkeit auch künftig bestehen bleiben kann.



Die Asklepios Klinik Lindau hat derzeit ein Privatgrundstück in der Schöngartenstraße in rund 500 Meter Entfernung zur Klinik gepachtet und hält dort eine Hubschrauberlandemöglichkeit vor. Laut der EU-Verordnung 965/2012 müsste diese baulich, technisch und organisatorisch erheblich aufgerüstet werden, um die neu gestellten Anforderungen zu erfüllen.



Die DRF Luftrettung sowie der BRK Kreisverband Lindau haben der Klinik unabhängig voneinander bestätigt, dass die Verlegungsdauer von der Asklepios Klinik Lindau zu den nächsten beiden Schwerpunktversorgern in Friedrichshafen und Ravensburg in nahezu der gleichen Zeit sowohl auf dem Luftweg mit dem Hubschrauber, als auch auf dem Landweg mit dem Rettungswagen zu realisieren ist (dies gilt auch in Zeiten erhöhter Verkehrsbelastung, da die Fahrten mit Sondersignal durchgeführt werden). „Der Großteil der mit dem Hubschrauber verbrachten Patienten hätte ohne nennenswerte zeitliche Verluste auch auf dem Landweg transportiert werden können. Nur eine sehr geringe Anzahl der Einsätze war zeitkritisch“, betont der Ärztliche Direktor der Asklepios Klinik Lindau, Prof. Dr. med. Ulrich Schöffel.



Ungeachtet dessen hat die Asklepios Klinik Lindau nach einem Gespräch mit dem Landrat des Landkreises Lindau und Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Asklepios Klinik Lindau, Landrat Elmar Stegmann, den Pachtvertrag für das Grundstück mit der Landemöglichkeit nochmals verlängert und prüft alle Optionen, die Anflugmöglichkeit weiter aufrecht zu erhalten. Dafür wird erneut ein Sachverständigenbüro beauftragt und ein Antrag auf befristete Verlängerung der bestehenden Genehmigung gestellt. Ziel ist eine gemeinsame Lösung mit dem Landkreis Lindau.



„Ich möchte insbesondere Herrn Landrat Stegmann für die Unterstützung und sein Engagement zum Erhalt der Landemöglichkeit herzlich danken. Seine guten Kontakte zur Regierung von Schwaben und den weiteren Entscheidungsträgern sind für das Erreichen unseres gemeinsamen Ziels äußert wertvoll.



Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit dem Landkreis einen Weg finden werden, dass die Hubschrauberlandemöglichkeit auch künftig bestehen bleiben kann. Unsere weiteren Schritte werden wir daher auch weiterhin eng mit dem Landratsamt Lindau abstimmen“, betont der Geschäftsführer der Asklepios Klinik Lindau, Andreas Fischer.



Asklepios Klinik Lindau GmbH

Die Asklepios Klinik Lindau stellt mit den Abteilungen Allgemein- und Viszeral-Chirurgie mit Urologie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Wirbelsäulenerkrankungen, Innere Medizin mit Akutgeriatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Intensivmedizin sowie einer Belegabteilung für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde die wohnortnahe Krankenhausversorgung für die Bevölkerung des Landkreis Lindau sicher. Jährlich behandelt unsere Klinik rund 17.000 Patienten.



Die Asklepios Klinik Lindau gehört seit 2008 zum Asklepios Konzern. Die Klinik zählt derzeit rund 300 Beschäftigte.



Asklepios ist eine der führenden und innovativsten internationalen Klinikketten. Das Familien-Unternehmen trägt Verantwortung für über 150 Einrichtungen, rund 26.500 Betten und 46.000 Mitarbeiter. www.asklepios.com





