Streikbeteiligung nimmt weiter ab, insgesamt bleibt sie auf niedrigem Niveau

Geschäftsführung erläutert die komplexen Hintergründe

Positives Signal: 75 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ersten Halbjahr 2020





Der erste Streiktag in dieser Woche in den Asklepios Kliniken in Seesen verlief ruhig. Die Geschäftsführung geht nach ihren vorliegenden Unterlagen davon aus, dass die Beteiligung, das Interesse am Streik weiterhin rückläufig ist. Am heutigen Donnerstag streikten am Klinikstandort Seesen insgesamt 96 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einbezogen werden hierbei diejenigen, die Dienst gehabt hätten), inklusive Therapeuten. Zur Einschätzung der Fakten: Am Dienstag, den 14. Juli 2020, streikten noch 105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, am Donnerstag, den 16. Juli 2020, sank die Zahl auf 102. Das bedeutet zugleich eine Streikbeteiligung weiterhin auf niedrigem Niveau. Zum Vergleich: Insgesamt sind am Klinik-Standort in Seesen rund 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Sebastian von der Haar, Geschäftsführer der Asklepios Kliniken in Seesen, sagte: „Wir stellen selbstverständlich die pflegerische und medizinische Patientenversorgung auch während des Streiks sicher. Wir danken erneut allen Kolleginnen und Kollegen sehr, die dabei mitgewirkt haben, für ihren engagierten Einsatz zum Wohl unserer Patienten.“



Aus unserer Sicht ist die Situation und besonders unser Gesundheitssystem komplexer, als das man es auf plakative und populistische Behauptungen und Forderungen einfach herunterbrechen kann, wie dies die Gewerkschaft ver.di macht. Zu wiederholt von ver.di vorgebrachten Behauptungen nimmt die Geschäftsführung der Asklepios Kliniken in Seesen nun erneut Stellung und erläutert die Hintergründe:





Angesichts eines bundesweiten Mangels an Fachpersonal stehen Kliniken unterschiedlicher Trägerschaft vor der gleichen Herausforderung. Alle Kliniken in Deutschland haben das Problem, dass es sehr viel aufwändiger geworden ist, freiwerdende Stellen nachzubesetzen. Asklepios ist hierzu inzwischen international in Ländern wie z.B. den Philippinen engagiert, um Fachpersonal nach Deutschland zu holen. Vor Ort stärken wir die Ausbildung mit unserer eigenen Krankenpflegeschule, in der wir dieses Jahr sogar einen zusätzlichen Ausbildungsjahrgang etablieren konnten.

Immer wieder wird von Einzelnen, hier natürlich insbesondere ver.di, behauptet, es gäbe eine „Abwanderungstendenz“. Dies können wir für Seesen klar widerlegen: Im ersten Halbjahr 2020 konnten wir einen um 50 Prozent höheren Zuwachs an neuen Mitarbeitern im Vergleich zu den Abgängen verzeichnen. Insgesamt haben 75 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Zeitraum bei uns angefangen, bei 56 Abgängen, zu denen auch Mitarbeiter zählen, die in den Ruhestand wechselten oder in Elternzeit gegangen sind. Dieser deutliche Zuwachs an neuen Mitarbeitern ist angesichts des bundesweiten Personalmangels ein gutes Signal und zeigt, dass Seesen als Arbeitgeber weiter attraktiv ist.







Wir stehen fest zu unserem Versorgungsauftrag am Klinik-Standort in Seesen und der Harz-Region. Allein in den vergangenen Jahren haben wir Investitionen in Millionenhöhe aus den Einnahmen der vergangenen Jahre in Seesen getätigt, um dort die Kliniken weiter auszubauen sowie modern und zukunftssicher aufzustellen. Unter anderem haben wir dort eine neue Zentrale Notaufnahme gebaut und ein neues Herzkatheterlabor errichtet. Dies kommt den Bürgerinnen und Bürgern hier vor Ort zu Gute, denn der Weg bis zur Herzinfarktversorgung ist damit deutlich reduziert. Durch speziell ausgebildetes Personal wollen wir die Herzinfarktversorgung am Standort auch zeitnah rund um die Uhr anbieten.







Unser Angebot an den Betriebsrat lag zuletzt bei der Akutpflege 1 Prozent über dem TVöD, die Reha wollen wir am Marktniveau orientieren. Wir können nur das ausgeben, was wir einnehmen. Die Vergütungssystematiken im Akut- und im Rehabereich sind unterschiedlich. Wie das Bürgerbündnis richtig am 28.07.2020 in einem Artikel im „Seesener Beobachter“ feststellte, ist hier die Politik in der Pflicht, eine strukturelle Besserung herbeizuführen.

In der Reha engagieren wir uns schon seit längerem überregional und über verschiedene Verbände, zum Beispiel innerhalb der Kampagne „ Macht's besser!“ Wir sind für eine marktgerechte, faire Bezahlung. Diese muss aber für uns als Unternehmen finanzierbar sein.







Unsere derzeitige Vergütungsordnung ist zusammen mit dem Betriebsrat entstanden und weiterverhandelt worden. Davon zeugen viele Betriebsvereinbarungen auch zu Entgeltbestandteilen, die der Betriebsrat über Jahrzehnte mitgetragen hat.

Wir sind bereits vergangenes Jahr einige Anpassungen angegangen, um uns auf dem Arbeitsmarkt noch attraktiver zu machen.

Konkrete Beispiele dafür: Examinierte Pflegefachkräfte, die bei uns neu anfangen, werden gleich zwei Gehaltsstufen höher eingestuft. Pflegekräfte in schwierigen Arbeitsbereichen wie Zentrale Notaufnahme (ZNA), Stroke Unit, Intermediate Care (IMC) und Neurologische Frührehabilitation (NFR) werden ebenfalls höher eingruppiert in Anlehnung an die Bereiche OP, Anästhesie und Intensivstation. Für die Leitungskräfte, auch für die Stellvertretenden in der Pflege wurde die Leitungszulage verdoppelt. Zudem bekommen unsere Beschäftigten seit dem 1. Juli 2020 nach aktueller Entgeltordnung 3,66 Prozent mehr Entgelt. Wir stehen im Wettbewerb und haben attraktive Angebote für unsere Beschäftigten und für potentielle Mitarbeiter geschaffen, dies scheint in der aktuellen Diskussion leider völlig ausgeblendet zu werden.







Auch das Angebot seitens des Arbeitgebers, mit ver.di Sondierungsgespräche aufzunehmen, scheiterte daran, dass ver.di die Voraussetzungen nicht erfüllen wollte. Dies war der Verzicht auf die Forderung nach einem Tarifvertrag in der Rehaklinik und der Therapiegesellschaft. Durch die unterschiedlichen Finanzierungen ist eine Vergütung nach TVöD dort wirtschaftlich nicht möglich.





Zusammengefasst:





Wir verhandeln mit dem Betriebsrat auf Augenhöhe über die neue Entgeltstruktur am Standort.

Wir wollen marktgerechte Preise, mit denen wir für den Arbeitsmarkt attraktiv sind und gleichzeitig wirtschaftlich gesund bleiben. Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite haben unterschiedliche Forderungen, dies ist nichts Ungewöhnliches. Beide Seiten müssen sich bewegen, der Arbeitgeber hat dies nun aktiv mehrmals getan. Wir haben der Mitarbeiterschaft zugehört und wahrgenommen, dass es ihnen um Sicherheit geht. Daher haben wir zuletzt im Februar eine entsprechende Klausel angeboten, im Rahmen derer eine zukünftige Absenkung der Vergütungen ausgeschlossen ist.

Ein Teil der Arbeitnehmer streikt und geht keinen Millimeter auf die Arbeitgeberseite zu, wenngleich sie wissen, dass wir aus oben genannten Gründen die Forderungen nicht erfüllen können und werden. Hier muss ein Kompromiss als Lösung gefunden werden, dies geht aber nur, wenn beide Seiten (Betriebsrat und Arbeitgeber) sich bewegen.



