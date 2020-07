Pressemitteilung BoxID: 807642 (Asklepios Harzkliniken GmbH - Asklepios Harzklinik Goslar)

Asklepios Kliniken Schildautal, Stellungnahme, Zusammenfassung Streiktage: Streikbeteiligung, Interesse am Streik nimmt ab

Die drei Streiktage in dieser Woche in den Asklepios Kliniken Schildautal in Seesen verliefen ruhig. Die Geschäftsführung geht nach ihren vorliegenden Unterlagen davon aus, dass die Beteiligung, das Interesse am Streik leicht rückläufig ist. Hatten am ersten Streiktag an diesem Dienstag, den 14. Juli 2020, am Klinikstandort Seesen 105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestreikt, inklusive Therapeuten, (Mitarbeiter, die Dienst gehabt hätten), so waren es an diesem Donnerstag nur noch 102, das bedeutet zugleich eine Streikbeteiligung auf niedrigem Niveau. Zum Vergleich: Insgesamt arbeiten am Klinik-Standort in Seesen rund 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Stellungnahme von Sebastian von der Haar, Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Schildautal:





Wir haben die pflegerische und medizinische Patientenversorgung auch während des Streiks sichergestellt und wir danken erneut allen Kolleginnen und Kollegen sehr, die dabei mitgeholfen haben, für ihren engagierten Einsatz.







Immer wieder behauptet die Gewerkschaft ver.di, uns würde Personal weglaufen – das ist unwahr, die Fakten belegen: Im ersten Halbjahr haben bei uns insgesamt weit mehr neue Mitarbeiter angefangen als wir Austritte hatten. Im Klartext: Wir haben nunmehr seit Anfang des Jahres insgesamt 75 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei 56 Abgängen (dabei sind auch Mitarbeiter, die in den Ruhestand wechselten). Dieser deutliche Zuwachs an neuen Mitarbeitern ist angesichts des bundesweiten Personalmangels bei Pflegekräften ein gutes Signal.







Wir sind in Gesprächen mit dem Betriebsrat, das ist unser Verhandlungspartner, und mit ihm haben wir in der Einigungsstelle in den kommenden Tagen weitere Termine. Zudem bekommen unsere Beschäftigten seit dem 1. Juli 2020 insgesamt 3,66 Prozent mehr Geld, auch das ist ein weiteres positives Zeichen. Es hat nichts daran geändert: Wir verhandeln mit dem Betriebsrat, da er als gewählter Interessenvertreter die Mehrheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertritt, und daher nicht mit ver.di. Das ist übrigens keine „Blockadehaltung“, wie ver.di reißerisch behauptet, sondern unser gutes Recht und im Interesse unserer Mitarbeiter.





- Unser gemeinsames Ziel war und ist es immer, Mitarbeitende weiterhin marktgerecht und branchenüblich zu bezahlen, aber unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen. Im vergangenen Jahr haben wir unseren Mitarbeitern in der Pflege aus freien Stücken mehr gezahlt, als wir nach der bei uns vereinbarten, geltenden Arbeits- und Sozialordnung verpflichtet gewesen wären.



- Konkrete weitere Beispiele dafür: Außerdem werden examinierte Pflegefachkräfte, die bei uns neu anfangen, gleich zwei Gehaltsstufen höher eingestuft. Pflegekräfte in schwierigen Arbeitsbereichen wie Zentrale Notaufnahme (ZNA), Stroke Unit, Intermediate Care (IMC) und Neurologische Frührehabilitation (NFR) werden ebenfalls höher eingruppiert in Anlehnung an die Bereiche OP, Anästhesie und Intensivstation. Für die Leitungskräfte, auch für die Stellvertretenden in der Pflege wurde die Leitungszulage verdoppelt.

