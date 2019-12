Pressemitteilung BoxID: 778529 (Asien Special Tours GmbH)

25-jähriges Jubiläum: Asien Special Tours präsentiert neues Kundenmagazin

Asien Special Tours und seine Schwesterfirmen Africa Royal Tours und América Special Tours präsentieren die sechste Ausgabe ihres Kundenmagazins Fernweh3. Anlässlich des 25. Jubiläums findet sich darin neben Länderreportagen und Reiseberichten auch ein Rückblick auf die Wurzeln des Unternehmens.



Auf 72 Seiten stellt der Luxusreiseveranstalter Asien Special Tours GmbH gemeinsam mit seinen Schwesterfirmen interessante Reiseideen, exklusive Hotels sowie abwechslungsreiche Aktivitäten vor. Die sechste Ausgabe des hauseigenen Kundenmagazins bietet anlässlich des besonderen Meilensteins von 25 Jahren Asien Special Tours auch einen Blick hinter die Kulissen. Geschäftsführer Rüdiger Lutz erzählt im Porträt von den Anfängen des Unternehmens, dessen Erfolgsgeschichte vor einem Vierteljahrhundert mit Reisen nach China begann.



In dem jährlich erscheinenden Magazin wird zudem ein Teil des Teams vorgestellt und die Mitarbeiter versorgen die Leser mit Informationen über ihre Zielgebietsreisen und Expertentipps aus erster Hand. Selbstverständlich kommen auch Kunden zu Wort und berichten von ihren vielfältigen Erlebnissen in China, Sambia, Namibia, Botswana und Peru. Im Zuge der Gebietserweiterung präsentiert das Unternehmen außerdem Hawaii als neues Reiseziel. Ein weiteres Highlight ist die brandneue 1-Million-Euro-Reise: Im Privatjet führt diese exklusive Reise zu den schillerndsten Metropolen der Welt.



Der Münchner Reiseveranstalter Asien Special Tours und seine Schwesterfirmen sind auf individuelle Fernreisen nach Asien, Afrika und Amerika spezialisiert. Die Reisen im Magazin sowie auf Webseite und Katalog gelten als Inspiration und können jederzeit an die Wünschen der Kunden angepasst werden.



Katalog und Kundenmagazin können kostenfrei unter +49 089 127 091 0 oder über das Formular unter folgendem Link bestellt werden: https://www.asien-special-tours.de/service-kontakt/bestellformular/

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (