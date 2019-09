Pressemitteilung BoxID: 768896 (ascobloc Gastro-Gerätebau GmbH)

Neuer Vertriebsprofi für ascobloc

Seit dem 01. Oktober verstärkt Herr Roberto Grasso das ascobloc Verkaufsteam für die Gebiete Nordrhein-Westfalen, Hessen und den nördlichen Teil von Rhein-Pfalz. Der studierte Betriebswirt verfügt über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung in der Branche.



Herr Grasso war u. a. im Gerätevertrieb und in der Küchenplanung bei verschiedenen Herstellern und im Fachhandel für Großküchentechnik tätig sowie auch in den Bereichen Einkauf, Kundendienst und Administration. Wir freuen uns, Roberto Grasso mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz im Verkaufsteam von ascobloc zu begrüßen.





