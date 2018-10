Egerländer Blasmusik aus Leidenschaft: Holger Mück & seine Egerländer Musikanten

23.10.18

Dirndl und Lederhosen sind seit einigen Jahren wieder in fast jedem Haushalt zu Hause und werden mit Stolz auf Volksfesten zur Schau getragen. Eng verbunden damit ist die Tradition der Blasmusik. „Egerländer Blasmusik aus Leidenschaft“ – das ist die Devise von Holger Mück und seinen Egerländern. Blasmusik mit Herz, die unter die Haut geht.



Vor über 60 Jahren wurden die ursprünglichen „Egerländer Musikanten“ gegründet. Seitdem haben Sie über 40 Millionen Schallplatten verkauft und mehr als 1.000 Konzerte in 42 Ländern gespielt.



Ernst Mosch, der Gründer und musikalische Leiter der „Original Egerländer Musikanten“, welcher von seinen Fans auch liebevoll König der Blasmusik genannt wird, machte gemeinsam mit seinen Musikern diesen Musikstil rund um den Globus populär und avancierte zu einem der erfolgreichsten Blass-Orchestern der Welt.



In Gedenken an Ernst Mosch und dessen 20sten Todestag, haben „Holger Mück und seine Egerländer Musikanten“ eine ganz besondere Titelauswahl getroffen und werden mit dieser im Frühjahr 2019 auf große Deutschland-Tournee gehen. Der unverwechselbare Sound wird die Fan-Herzen höherschlagen lassen. Versierte Instrumentalisten, ein professionelles Gesangsduo und das Top-Orchester in Deutschland in Sachen Egerländer Blasmusik – in dem aktuellen Programm „Eine Hommage an Ernst Mosch“ treffen legendäre und unvergessliche Melodien sowie Evergreens auf spannende neue Kompositionen.



Ansteckende Spielfreude, swingende Blasmusik und musikalische Leidenschaft sind das Markenzeichen dieses Klangkörpers, den man einfach erleben muss.



Tickets sind

• an allen bekannten Vorverkaufsstellen

• im Internet unter www.asa-event.de

• und unter der ASA-Ticket-Hotline 01806-570 066 (0,20 €/Anruf*) erhältlich. (*aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,60 €/Anruf)

