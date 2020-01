Pressemitteilung BoxID: 783205 (ASA Event GmbH)

Die Nacht der Musicals

Das Original!

.

Tanz der Vampire, Mamma Mia, Der König der Löwen,

The Greatest Showman, Das Phantom der Oper, Cats,

Rocky uvm.



Am 20.03.2020 im Konzerthaus in Karlsruhe um 20:00 Uhr



Seit über 20 Jahren lockt Die Nacht der Musicals mit einem immer neuen und abwechslungsreichen Programm die Zuschauer in Hallen und Theatersäle in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weit über 2 Millionen Besucher kamen bereits in den musikalischen Genuss der bekanntesten und beliebtesten Lieder aus den erfolgreichsten Musicalproduktionen der Welt.



Von himmelhoch rockig bis gefühlvoll den Tränen nah. In einer über zweistündigen Show, entführen gefeierte Stars der Originalproduktionen den Zuschauer auf eine Reise durch die bunte und vielfältige Welt der Musicals, die keine Wünsche offen lässt.



Die besten Hits und Highlights aus gefeierten Erfolgsstücken wie „Tanz der Vampire“ oder „Elisabeth“ fehlen dabei ebenso wenig, wie die Musicalklassiker „Mamma Mia“ oder „Das Phantom der Oper“, welches die berühmte Geschichte um den entstellten Mann und seine sehnsuchtsvolle Liebe behandelt.



Aber auch das Erfolgsmusical „Der König der Löwen“ darf dabei nicht fehlen. Es zählt zu den beliebtesten Inszenierungen der Welt. 1994 begeisterte der Disney-Film und bereits drei Jahre später wurde die tragische Geschichte des kleinen Löwenjungen Simba als Bühnenfassung in Amerika uraufgeführt. Seither feiert das Musical über Leben und Tod, Freundschaft und Liebe weltweit große Erfolge. Besonders einprägsam ist vor allem die einfühlsame und zugleich mitreißende Musik, welche von keinem geringeren als Sir Elton John komponiert wurde.



Die Nacht der Musicals ist ein musikalisches wie visuelles Feuerwerk, bei dem jeder Zuschauer auf seine Kosten kommt. Abgerundet wird der Abend durch mitreißende Choreografien, aufwändige Kostüme sowie ein ausgefeiltes

Licht- und Soundkonzept. Die herausragenden, perfekt aufeinander abgestimmten Darsteller, sorgen durch ihre Stimmgewalt und das schauspielerische Talent für jede Menge Emotionen und garantieren einen unvergesslichen Abend.



Tickets sind

• an allen bekannten Vorverkaufsstellen

• im Internet unter www.dienachtdermusicals.de

• und unter der ASA-Ticket-Hotline 01806-570 066 (0,20 €/Anruf*) erhältlich.

(*aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,60 €/Anruf)





